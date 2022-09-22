Binance добавила верификацию через «Дію» — пока только для новых пользователей

Крупнейшая криптобиржа Binance интегрировала государственный сервис «Дія» для упрощения процедуры верификации на своей платформе. До этого пользователям нужно было фотографировать паспорт и загружать в систему самостоятельно, теперь достаточно поделиться цифровой копией документа, используя соответствующую функцию в «Дія». Это значительно упрощает процедуру и сэкономит драгоценное время — по словам разработчиков, авторизация таким способом займет считанные минуты.

Верификация через «Дію» доступна только для новых пользователей Binance. Для существующих, зарегистрировавшихся на платформе до 5.09.2022, обещают добавить этот способ позже (точная дата не сообщается).

Как авторизироваться на Binance через «Дію»

Создайте аккаунт или войдите в приложение или на сайте Binance

Начните верификацию и выберите из списка стран Украину

Нажмите кнопку Быстрая верификация с «Дією»

Подтвердите передачу копии документа в «Дії»

После этого следует ожидать завершения проверки документов.

Минцифра по традиции сделала специальную видеоинструкцию, наглядно объяснив, как воспользоваться новой возможностью: