Binance запускает торговую пару LUNC/USDT на фоне резкого подъема Terra Classic

7 сентября курс биткоина опустился до минимума с июня (ниже $19 тыс. за монету), а капитализация рынка криптовалют в очередной раз опустилась ниже $1 трлн. За сутки главная криптовалюта частично отыграла потери, и интереснее другое — из 100 крупнейших криптовалют по капитализации за прошедшие сутки сильнее всего возросла пресловутая Terra Classic (LUNC) — + 40,54%. В ответ на стремительный рост Binance запустила новую торговую пару Tether для Terra Classic (LUNC).

Интерес к токену стремительно растет, несмотря на текущий медвежий тренд и отсутствие огромной пользы от LUNC. Согласно данным CoinMarketCap, по состоянию на 8 сентября рыночная капитализация LUNC составила $3,2 млрд. — за последнюю неделю (с 1 по 8 сентября) она выросла на $1,68 млрд., или 101,2%.

Теперь объем торгов LUNC на Binance превышает $1,5 млрд — столь высокий уровень создает необходимость добавления новых торговых пар для LUNC.

Сейчас LUNC занимает 24-е место по рыночной капитализации — благодаря таким высоким темпам роста криптоактив обошел в рейтинге такие известные монеты как Bitcoin Cash, Monero, ApeCoin, Tezos и другие.

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На момент публикации сообщения LUNC торговался на уровне $0,00055 после того, что соответствует росту более чем на 62% за последние 24 часа.

Чем именно обусловлено ралли LUNC

Как отмечает Finbold , усилия сообщества LUNC не что иное, как попытка вернуть сети потерянную славу и избавиться от славы «мошеннической монеты». Все же помнят крах блокчейной Terra в начале года, серьезно обрушивший весь рынок криптовалют?

Чтобы достичь этой цели, инвесторы LUNC преимущественно прибегают к шорт-сквизу (неужели не смотрели «Игра на понижение»?) LUNC, поддерживаемому кампаниями в социальных сетях. После краха некоторые пользователи также надеются, что актив повторит траекторию роста других известных мем-монет, таких как Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB).

В то же время LUNC продолжают поддерживать крупные криптовалютные биржи, которые продолжают размещать токен. К примеру, криптовалютная биржа KuCoin сообщила, что будет поддерживать обновление сети LUNC после внедрения механизма сжигания и публикации налоговой дорожной карты. Примечательно, что ралли совпало с более чем 400 миллионами сожженных токенов LUNC вместе с более 520 миллиардами стейкованных токенов.

Кроме того, Terra выпустила новый бот Governance Alert Bot, извещающий сообщество обо всех операциях по управлению в сети.

В целом ралли LUNC соответствует общему тренду роста криптовалют, принадлежащим компаниям, прошедшим через банкротство. Токены, принадлежащие Celsius (CEL) и общей экосистеме Terra, значительно возросли, несмотря на первоначальные ожидания, что они исчезнут. Не исключено, что нынешний бурный рост LUNC обусловлен исключительно спекулятивными настроениями, а не фундаментальными факторами. Что дальше будет с монетой, время покажет.