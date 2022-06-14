Капіталізація ринку криптовалют опустилася нижче $1 трлн — вперше з початку 2021 року

Наразі ринок криптовалют, як відомо, переживає далеко не найкращі часи — і вчорашнє падіння курсу біткоїна до мінімуму з грудня 2020 року, певна річ, позначилося на інших монетах та індустрії загалом. Так капіталізація світового ринку криптовалют опустилася нижче $1 трлн (до $926 млрд), свідчать дані сайтів CoinDesk та CoinMarketCap, які відстежують вартість криптовалют на різних біржах.

Тільки за останні два місяці ринок криптовалют втратив $1 трлн капіталізації — через інфляцію в США, крах TerraUSD та падіння інших стейблкоїнів, які виявились не такими вже й «стейбл», а також інші несприятливі умови та ризики, пов’язані з наближенням глобальної рецесії та продовольчої кризи. До речі, фондовий ринок США також зараз переживає спад та рухається у тому ж напрямку в унісон з ринком криптовалют, і там втрати куди серйозніші, оскільки й сам ринок значно більший. Нагадаємо, що на піку наприкінці 2021 року капіталізація ринку криптовалют вперше перевищила $3 трлн.

За останні 24 години курс біткоїна знижувався до $20 834,50 за монету — так дешево криптовалюта не коштувала з грудня 2020 року. Зараз Bitcoin вже трішки відіграв втрати й на момент написання новини торгується в коридорі $21-$22 тис.

Наразі біткоїн вже втратив майже 70% вартості від максимуму $69 тис. — стільки криптовалюта коштувала під кінець 2021 року. До речі, тоді капіталізація біткоїна становила близько $1,3 трлн, а зараз цей показник — $417,74 млрд.

Як завжди, різні аналітики дають абсолютно різні прогнози стосовно майбутнього ринку криптовалют. Хтось очікує подальше падіння на тлі наближення глобальної рецесії через війну в Україні, а хтось вірить, що вже дуже скоро Bitcoin буде по $100 тис. за монету. Як саме буде розвиватися ситуація, як завжди, неможливо точно передбачити (хіба що ви Марті МакФлай і у вас є своя машина часу) — можна тільки гадати.