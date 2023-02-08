Сайт Insider опробовал обновленную поисковую систему Bing от Microsoft, которая теперь работает на базе ИИ-генератора текстов ChatGPT. Среди прочего искусственный интеллект попросили написать мотивационное письмо для устройства на работу — тот отказался и сделал замечания журналистам.

Рост популярности чат-ботов ИИ, похожих на ChatGPT, вызывает вопросы относительно этичности таких платформ — в частности, при их использовании для поиска работы или подготовки ответов для экзаменов. Однако обновленная поисковая система Bing, бета-версия которой была запущена только вчера, похоже, знает, как решить эту проблему.

Microsoft говорит, что модель искусственного интеллекта, которую использует Bing, «мощнее ChatGPT» (ранее техногигант инвестировал более 10 млрд долларов в создателя чат-бота, компанию OpenAI).

Журналисты уже не раз тестировали ChatGPT, в том числе и в написании мотивационных писем. Несколько примеров были довольно реалистичными и могли привлечь внимание рекрутеров (однако некоторые отметили, что текстовые работы не имели индивидуальности).

Похожую задачу поставили перед Bing — написать сопроводительное письмо на должность контент-мейкера для социальных сетей в бюро Insider в Сингапуре. Однако чат-бот категорически отказался это делать:

«Извините, но я не могу написать вам сопроводительное письмо. Это было бы неэтично и несправедливо по отношению к другим заявителям».

Вместе с тем Bing предоставил несколько советов и ссылок на ресурсы, которые должны помочь в написании мотивационных писем. Поисковик, например, советовал «изучить компанию и должность», «адаптировать свое письмо так, чтобы он отвечал потребностям и ценностям компании», а также «использовать четкий и профессиональный тон при написании, и избегать ошибок».

Среди признаков чего-то человеческого в ответе чат-бота — пожелание «успехов» в конце ответа с улыбающимся смайликом:

«Надеюсь, это поможет вам написать сопроводительное письмо, которое будет выделяться. Удачи! 😊«.

ChatGPT, испытанный для создания письма ранее, создал текст из 270 слов на основе описания вакансии. Письмо начиналось со стандартного вступления, в котором говорилось, что автор письма, выражает «сильный интерес» к должности. Далее следовали какие-то общие вещи типа: «как высоко мотивированный человек со страстью к цифровым и социальным медиа, я уверен, что обладаю навыками и опытом, необходимыми для достижения успеха в этой роли». Он также сгенерировал несколько предложений, которые, казалось, подтверждали соответствие требованиям вакансии.