BioWare опубликовала геймплейный трейлер Anthem, раскрывающий сюжет, игровые режимы и типы экзоскелетов

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Компания BioWare постепенно подогревает интерес публики к своей новой игре Anthem, до официального релиза которой осталось около месяца. На канале YouTube-канале Anthem Game было опубликовано геймплейное видео, раскрывающее некоторые особенности проекта.

Первый ролик из серии ознакомительных видео посвящён сюжету, развитию и индивидуальной настройке персонажей. События игры Anthem разворачиваются в неприветливом мире. Люди здесь живут в пределах крепостей, а лишь единичные отчаянные герои-фрилансеры решаются покинуть безопасные стены убежищ. Благодаря использованию экзоскелетов, называемых джавелинами, персонажи приобретают сверхчеловеческие возможности. Например, они могут летать, плавать под водой, исследовать опасные для жизни локации, сражаться с врагами. Именно фрилансерам предстоит защищать человечество от угроз и заниматься исследованием загадок окружающего мира.

Для выполнения задач игрокам будет доступно 4 варианта экзоскелетов. Их выбор влияет на стиль прохождения игры, доступные возможности. Например, Interceptor подходит для любителей быстрого стиля игры, Ranger обладает большим набором вооружения, Colossus является местным вариантом «танка», а Storm позволяет осуществлять стихийные атаки. Каждый тип джавелина можно индивидуально настраивать в соответствии с личными предпочтениями. В доступные слоты можно устанавливать различные системы вооружения или компоненты поддержки.

В игре Anthem помимо сюжетных миссий и дополнительных заданий также предусмотрены рейды и режим свободной игры. Он позволит объединиться с друзьями и отправиться в путешествие по миру в поисках приключений и достойных наград. Зачастую для успешного завершения миссии потребуется слаженная командная работа с привлечением джавелинов различных классов.

В скором времени разработчики опубликуют и другие трейлеры, раскрывающие прочие особенности игры Anthem.

Напомним, игра Anthem выходит 22 февраля 2019 года для платформ Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Для участников с Origin Access и EA Access игра появится в раннем доступе 15 февраля, при этом 1 февраля Bioware выпустит демо-версию для всех вышеупомянутых платформ. Разработчики также сообщили, что не планируют продавать сезонный абонемент и делать сюжетные дополнения платными.