BioWare подтвердила выход ремастера трилогии Mass Effect Legendary Edition весной 2021 года и разработку новой части франшизы





Ремастер трилогии Mass Effect Legendary Edition со всеми DLC выйдет весной 2021 года на ПК, Xbox One, PlayStation 4, а также Xbox Series S/X и PlayStation 5 с целевыми улучшениями. Также BioWare разрабатывает новую часть Mass Effect, ею занимается «команда ветеранов». Оба анонса прозвучали в рамках прошедшего в минувшего субботу знаменательного для фанатов серии дня N7.

В течение нескольких лет ходили слухи о готовящемся обновлении легендарной трилогии, а в этом году журналист Джефф Грабб сообщил, что BioWare отложила релиз, первоначально планировавшийся на эту осень, на 2021 год, чтобы лучше поработать над первой частью серии, которая с момента выхода в 2007 году сильно устарела. Теперь же компания официально признала существование ремастера трилогии и подтвердила сроки релиза — весна 2021 года.

В BioWare особо подчеркивают, что это не ремейки Mass Effect, а именно ремастеры, так что крупных изменений в части сюжета, механик и геймплея ждать не стоит. Чем же порадуют ремастеры Mass Effect? Как обычно, улучшенной графикой (текстуры, модели персонажей, шейдеры и эффекты — все это подверглось глобальной переработке), поддержкой 4K Ultra HD, обновленными звуковыми эффектами и прочими элементами косметического ремонта. При этом вся «магия» старой доброй Mass Effect, разумеется, останется на месте.

Переиздание объединит все части трилогии и все дополнения. Цена сборника уже известна — $60 (на Amazon и Best Buy уже открыты предзаказы).

И если анонс Mass Effect Legendary Edition не стал большим сюрпризом, то объявление о разработке новой части знаменитой франшизы на N7 многих застало врасплох. Правда, пока о проекте неизвестно ровным счетом ничего, за исключением того, что им занимается «команда ветеранов» и единственного концепт-арта. В официальном блоге также говорится, что следующая игра Mass Effect находится на ранней стадии разработки. Можно только представить, какой груз ответственности лежит на плечах разработчиков, учитывая, какой вышла Mass Effect Andromeda.