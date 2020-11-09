Новости
BioWare подтвердила выход ремастера трилогии Mass Effect Legendary Edition весной 2021 года и разработку новой части франшизы

BioWare подтвердила выход ремастера трилогии Mass Effect Legendary Edition весной 2021 года и разработку новой части франшизы

BioWare подтвердила выход ремастера трилогии Mass Effect Legendary Edition весной 2021 года и разработку новой части франшизы


Ремастер трилогии Mass Effect Legendary Edition со всеми DLC выйдет весной 2021 года на ПК, Xbox One, PlayStation 4, а также Xbox Series S/X и PlayStation 5 с целевыми улучшениями. Также BioWare разрабатывает новую часть Mass Effect, ею занимается «команда ветеранов». Оба анонса прозвучали в рамках прошедшего в минувшего субботу знаменательного для фанатов серии дня N7.

В течение нескольких лет ходили слухи о готовящемся обновлении легендарной трилогии, а в этом году журналист Джефф Грабб сообщил, что BioWare отложила релиз, первоначально планировавшийся на эту осень, на 2021 год, чтобы лучше поработать над первой частью серии, которая с момента выхода в 2007 году сильно устарела. Теперь же компания официально признала существование ремастера трилогии и подтвердила сроки релиза — весна 2021 года.

В BioWare особо подчеркивают, что это не ремейки Mass Effect, а именно ремастеры, так что крупных изменений в части сюжета, механик и геймплея ждать не стоит. Чем же порадуют ремастеры Mass Effect? Как обычно, улучшенной графикой (текстуры, модели персонажей, шейдеры и эффекты — все это подверглось глобальной переработке), поддержкой 4K Ultra HD, обновленными звуковыми эффектами и прочими элементами косметического ремонта. При этом вся «магия» старой доброй Mass Effect, разумеется, останется на месте.

Переиздание объединит все части трилогии и все дополнения. Цена сборника уже известна — $60 (на Amazon и Best Buy уже открыты предзаказы).

И если анонс Mass Effect Legendary Edition не стал большим сюрпризом, то объявление о разработке новой части знаменитой франшизы на N7 многих застало врасплох. Правда, пока о проекте неизвестно ровным счетом ничего, за исключением того, что им занимается «команда ветеранов» и единственного концепт-арта. В официальном блоге также говорится, что следующая игра Mass Effect находится на ранней стадии разработки. Можно только представить, какой груз ответственности лежит на плечах разработчиков, учитывая, какой вышла Mass Effect Andromeda.

BioWare подтвердила выход ремастера трилогии Mass Effect Legendary Edition весной 2021 года и разработку новой части франшизы
Концепт следующей Mass Effect
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить