Bitcoin и Ethereum упали до шестинедельного минимума на фоне повышения процентных ставок ФРС США

Стоимость крупнейшей криптовалюты снизилась на 3,2%, до $38 236, что стало самым низким уровнем с 15 марта. Вторая по величине монета, Ethereum, снизилась на 4,8% до $2799.

Bloomberg пишет, что такой спад произошел из-за решения Федеральной резервной системы США повысить ставки на 50 пунктов для борьбы с инфляцией.

Аналитики прогнозируют вероятность дальнейшего снижения, так как некоторые из факторов, которые способствовали быстрому росту криптовалют за последние пару лет, обратятся вспять.

«Биткойн уже упал ниже своей облачной поддержки Ichimoku на недельном графике, а вторичная поддержка составляет всего около $27 200». Кэти Стоктон, основатель и управляющий партнер Fairlead Strategies

Другие аналитики ожидают первоначального отката до $36 300.

«Биткойн, похоже, ломает ключевой второстепенный двухмесячный тренд во время пятничного отката, который, вероятно, вызывает ослабление до тестирования январских минимумов». Марк Ньютон, технический стратег Fundstrat

Аналитики из Nydig считают, что сейчас держать доллары становится все выгодней, и некоторые инвесторы перераспределят средства с биткоинов или золота на доллары. И биткойн будет зависеть от фундаментальных факторов, таких как рост пользователей и использование сети, но важно понимать развивающиеся макроэкономические отношения.