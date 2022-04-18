Цена Bitcoin упала до минимального значения более чем за месяц ($38 580), другие криптовалюты также дешевеют

Цена Bitcoin упала до самого низкого значения более чем за месяц. Другие популярные криптовалюты также дешевеют. Причинами тому являются опасения инвесторов и небольшое количество заинтересованных покупателей.

Так, стоимость Bitcoin в понедельник упала на 4,2% – до уровня $38580. Цена Ethereum снизилась на 4,7% и достигла значения $2902. Другие криптовалюты, такие как BNB, XRP, Solana, Cardano, Luna, также дешевеют. Стоимость глобального рынка криптовалют за последние 24 часа уменьшилась примерно на 4% – до $1,9 трлн.

Графики технического анализа показывают, что несмотря на недавнее падение стоимости Bitcoin, криптовалюта всё ещё не приблизилась к показателям перепроданности (ситуация, когда актив торгуется по цене ниже своей реальной стоимости). По словам аналитика 22V Research Джона Рока, краткосрочная поддержка на уровне $35 тыс., вероятно, не удержится. Аналитик предполагает, что цена Bitcoin опустится до уровня $30 тыс.

В этом году Bitcoin торгуется, в основном, в диапазоне от $35 тыс. до $45 тыс. Как и другие рисковые активы, криптовалюта в последнее время дешевеет, поскольку Федеральная резервная система США начала повышать процентные ставки на фоне устойчиво высокой инфляции. Анализ Glassnode показывает, что интерес к Bitcoin остается приглушенным – с небольшим приростом пользовательской базы монеты и минимальным потоком нового спроса.

Вместе с тем многие «быки» всё ещё надеются на рост стоимости Bitcoin до $100 тыс. и даже выше.

Источник: bangkokpost, forbes