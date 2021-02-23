Bitcoin обвалился до 45 тысяч долларов — за сутки криптовалюта подешевела на 10 тысяч долларов

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Стоимость биткоина 23 февраля резко обвалилась, опустившись ниже 50 тысяч долларов за монету. Еще 21 февраля биткоин торговался выше 58 тысяч долларов, а 23 февраля, по данным CoinDesk, курс криптовалюты в ходе торгов опускался до 45 тысяч долларов.

Непосредственно сейчас (13:46 по Киеву) курс составляет 45 454,79 доллара, что соответствует падению на 16,85% за прошлые сутки.

Это первое столь существенное падение Bitcoin за последние несколько месяцев безудержного роста. Накануне криптовалюта взяла новый рубеж — ее суммарная капитализация Bitcoin впервые превысила триллион долларов.

Что примечательно, 20 февраля глава Tesla Илон Маск в твиттере заявил, что стоимость криптовалют Bitcoin и Ethereum «кажется завышенной». 8 февраля стало известно, что Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в Bitcoin, планируя в будущем добавить ее в качестве способа оплаты за свои автомобили. После этой новости курс криптовалюты резко подскочил почти до 45 тысяч долларов, а 16 февраля криптовалюта «пробила» психологический рубеж в 50 тысяч долларов.

Нередко за резким движением курса валюты следует так называемая «коррекция», когда курс начинает двигаться (хотя бы какое-то время) в обратную сторону. Как обычно с биткоином, сложно прогнозировать, в каком направлении дальше будет двигаться курс.