Капитализация Bitcoin впервые достигла триллиона долларов — «незадолго до этого Маск назвал криптовалюту такой же глупостью, как обычные деньги»

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Стоимость главной криптовалюты мира — Bitcoin — продолжает стремительно расти, с каждым днем обновляя рекорды: буквально два дня назад она «пробила» важный психологический рубеж в 50 тысяч долларов, но под вечер 19 февраля курс достиг нового пика в 53 863,69 долларов за единицу, в результате чего общая капитализация Bitcoin впервые достигла триллиона долларов, что подтверждают данные CoinDesk.

Еще в марте 2020-го Bitcoin дешевел до пяти тысяч долларов, после чего произошла смена нисходящего тренда на восходящий — криптовалюта стабильно бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда ее курс поднялся выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году. В самом начале 2021 года курс Bitcoin впервые превысил 30 тысяч долларов, а через пару дней перешагнул рубеж 35 тысяч долларов и 40 тысяч долларов. 8 февраля стало известно, что крупнейший производитель электромобилей Tesla инвестировал 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту, планируя в будущем добавить ее в качестве способа оплаты за свои автомобили. После этой новости курс криптовалюты резко подскочил почти до 45 тысяч долларов. Спустя еще неделю, 16 февраля, валюта «пробила» психологический рубеж в 50 тысяч долларов.

Примечательно, что новый скачок Bitcoin произошел на фоне заявления Илона Маска о том, что «биткоин — почти такая же глупость, как обычные деньги». Так глава Tesla в твиттере прокомментировал слова основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао касательно инвестиций Tesla в биткоин, а не разрекламированную самим Маском мемную Dogecoin.

«Действия Tesla не отражают напрямую мое мнение. Купить немного биткоинов, которые являются просто менее глупой формой ликвидности, чем наличные, достаточно авантюрно для компании из . Я не инвестор, а инженер. У меня даже нет акций других публично торгуемых компаний, кроме Tesla. Но если у отрицательная реальная доходность, только глупец не станет искать что-то еще. Биткоин — почти такая же глупость, как традиционные деньги. Ключевое слово — „почти“»,

На Bitcoin приходится 60% общего объема всего рынка криптовалют, который на момент написания новости (17:54 по Киеву) составляет 1,65 триллиона долларов.

Тем временем ПК геймерам остается надеяться, что предпринятые NVIDIA меры хотя бы отчасти поспособствуют решению проблемы доступности видеокарт.