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Капитализация Bitcoin впервые достигла триллиона долларов — «незадолго до этого Маск назвал криптовалюту такой же глупостью, как обычные деньги»

Капитализация Bitcoin впервые достигла триллиона долларов — «незадолго до этого Маск назвал криптовалюту такой же глупостью, как обычные деньги»

Капитализация Bitcoin впервые достигла триллиона долларов — «незадолго до этого Маск назвал криптовалюту такой же глупостью, как обычные деньги»


Стоимость главной криптовалюты мира — Bitcoin — продолжает стремительно расти, с каждым днем обновляя рекорды: буквально два дня назад она «пробила» важный психологический рубеж в 50 тысяч долларов, но под вечер 19 февраля курс достиг нового пика в 53 863,69 долларов за единицу, в результате чего общая капитализация Bitcoin впервые достигла триллиона долларов, что подтверждают данные CoinDesk.

 

Капитализация Bitcoin впервые достигла триллиона долларов — «незадолго до этого Маск назвал криптовалюту такой же глупостью, как обычные деньги»

Еще в марте 2020-го Bitcoin дешевел до пяти тысяч долларов, после чего произошла смена нисходящего тренда на восходящий — криптовалюта стабильно бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда ее курс поднялся выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году. В самом начале 2021 года курс Bitcoin впервые превысил 30 тысяч долларов, а через пару дней перешагнул рубеж 35 тысяч долларов и 40 тысяч долларов. 8 февраля стало известно, что крупнейший производитель электромобилей Tesla инвестировал 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту, планируя в будущем добавить ее в качестве способа оплаты за свои автомобили. После этой новости курс криптовалюты резко подскочил почти до 45 тысяч долларов. Спустя еще неделю, 16 февраля, валюта «пробила» психологический рубеж в 50 тысяч долларов.

Примечательно, что новый скачок Bitcoin произошел на фоне заявления Илона Маска о том, что «биткоин — почти такая же глупость, как обычные деньги». Так глава Tesla в твиттере прокомментировал слова основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао касательно инвестиций Tesla в биткоин, а не разрекламированную самим Маском мемную Dogecoin.

Капитализация Bitcoin впервые достигла триллиона долларов — «незадолго до этого Маск назвал криптовалюту такой же глупостью, как обычные деньги»

«Действия Tesla не отражают напрямую мое мнение. Купить немного биткоинов, которые являются просто менее глупой формой ликвидности, чем наличные, достаточно авантюрно для компании из индекса S&P 500.

Я не инвестор, а инженер. У меня даже нет акций других публично торгуемых компаний, кроме Tesla. Но если у фиатной валюты отрицательная реальная доходность, только глупец не станет искать что-то еще. Биткоин — почти такая же глупость, как традиционные деньги. Ключевое слово — „почти“»,

На Bitcoin приходится 60% общего объема всего рынка криптовалют, который на момент написания новости (17:54 по Киеву) составляет 1,65 триллиона долларов.

Капитализация Bitcoin впервые достигла триллиона долларов — «незадолго до этого Маск назвал криптовалюту такой же глупостью, как обычные деньги»

Тем временем ПК геймерам остается надеяться, что предпринятые NVIDIA меры хотя бы отчасти поспособствуют решению проблемы доступности видеокарт.

Ограничение на майнинг в игровых видеокартах NVIDIA GeForce RTX 3060 содержится не только в драйверах и может затронуть и другие модели

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