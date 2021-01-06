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Bitcoin установил новый рекорд — курс пробил отметку в 35 тысяч долларов

Bitcoin установил новый рекорд — курс пробил отметку в 35 тысяч долларов

Bitcoin установил новый рекорд — курс пробил отметку в 35 тысяч долларов


После кратковременного спада Bitcoin вернулся на восходящую траекторию и сегодня снова обновил исторический максимум —  в ходе торгов утром 6 января курс криптовалюты пересек отметку в 35 тысяч долларов, а капитализация перевалила 650 миллиардов долларов.

Новый максимум, зафиксированный в ходе торгов 6 января — 35 751,00 доллара за единицу криптовалюты. Последний час криптовалюта торгуется чуть ниже отметки 35 000 долларов. Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (10:19 по Киеву) курс составляет 34 839,82 доллара.

Bitcoin установил новый рекорд — курс пробил отметку в 35 тысяч долларов

Еще в марте 2020-го Bitcoin дешевел до пяти тысяч долларов, но с тех пор он стабильно растет. Цена биткоина бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда курс поднялся выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году.

Bitcoin установил новый рекорд — курс пробил отметку в 35 тысяч долларов

Вместе с Bitcoin дорожают и другие основные криптовалюты (альткоины). Например, Ethereum (он же эфир) за 24 часа подорожал на 9%, до 1111,27 доллара за единицу криптовалюты. Что важнее, эфир продолжает быть самой доходной криптовалютой для майнинга, а количество ее майнеров безудержно растет.

Bitcoin установил новый рекорд — курс пробил отметку в 35 тысяч долларов

Похоже, в обозримом будущем нас ждет повторение ситуации 2017 года и очередной виток повышения цен на видеокарты. Собственно, буквально вчера ASUS анонсировала повышение рекомендованных цен на свои видеокарты и материнские платы.

ASUS повышает цены на свои видеокарты и материнские платы

По данным отраслевого трекера Coinmarketcap.com, общая рыночная капитализация виртуальных валют сейчас составляет 943,42 миллиарда долларов, из которых 644,8 миллиарда приходится на Bitcoin.

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