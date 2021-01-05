ASUS повышает цены на свои видеокарты и материнские платы

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ASUS сегодня преподнесла пользователям, которые не успели обновить ПК в 2020 году, весьма неприятный сюрприз в виде повышения рекомендуемых цен на модельный ряд основных комплектующих — речь о видеокартах и материнских платах. О повышении цен объявил технический менеджер по маркетингу ASUS в Северной Америке и для большинства продуктов в американском онлайн-магазине компании уже указаны обновленные рекомендованные цены.

В ASUS объяснили, что это вынужденное решение, обусловленное подорожанием комплектующих, а также увеличением расходов на логистику и другие операции, связанные с деятельностью компании.

Новые цены на некоторые модели видеокарт ASUS:

ROG-STRIX-RTX3090-O24G-WHITE — 2109 долларов

ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING — 1979 долларов

RTX3090-24G-EK — 2014 долларов

TUF-RTX3090-O24G-GAMING — 1839 долларов

ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE — 1049 долларов

ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING — 929 долларов

RTX3080-10G-EK — 999 долларов

TUF-RTX3080-O10G-GAMING — 859 долларов

ROG-STRIX-RTX3070-O8G-WHITE — 779 долларов

ROG-STRIX-RTX3070-O8G-GAMING — 699 долларов

RTX3070-8G-EK — 729 долларов

TUF-RTX3070-O8G-GAMING — 649 долларов

KO-RTX3070-O8G-GAMING — 639 долларов

DUAL-RTX3070-O8G — 599 долларов

ROG-STRIX-RTX3060TI-O8G-GAMING — 599 долларов

TUF-RTX3060TI-O8G-GAMING — 529 долларов

KO-RTX3060TI-O8G-GAMING — 519 долларов

DUAL-RTX3060TI-O8G — 499 долларов

Как отметил сайт VideoCardz, в среднем повышение составило 20% — к примеру, одна из версий видеокарты GeForce RTX 3080 подорожала с 700 долларов до 860 долларов. Очевидно, что пересмотр цен в других регионах — лишь вопрос времени, причем не столь отдаленного.

Пожалуй, сейчас главный вопрос заключается в том, последуют ли примеру ASUS другие поставщики видеокарт.