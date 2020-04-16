BlaBlaCar запустил бесплатное мобильное приложение BlaBlaHelp, которое поможет связать потенциальных волонтеров с теми, кому нужна помощь с покупкой продуктов и лекарств





Сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar запустил бесплатное мобильное приложение BlaBlaHelp, которое поможет объединить пользователей платформы с соседями, которым нужна помощь с покупкой продуктов, лекарств и предметов первой необходимости во время распространения вируса Covid-19.

Приложение позволяет пользователям найти надежных помощников или предложить свою помощь соседям. Только в Украине BlaBlaHelp позволит как минимум шести миллионам людей (пользователей BlaBlaCar в Украине) помочь друг другу, а в целом — 90 миллионам людей в 22 странах мира, где работает карпулинговий сервис.

«Мир переживает сложные времена. Последние несколько недель радикально изменили нашу повседневную жизнь. В этой сложной ситуации мы спросили себя и наше сообщество о том, как мы можем быть полезными нашим пользователям. В результате, мы рады представить BlaBlaHelp, бесплатное приложение, которое позволяет предложить свою помощь соседям с покупкой продуктов или предметов первой необходимости. Загрузите BlaBlaHelp и начните помогать уже сегодня!» — отметили в BlaBlaCar.

Система работает следующим образом. Если вы готовы помочь соседям, то поставьте соответствующую отметку в приложении, чтобы ее увидели люди, которые нуждаются в помощи. Если вам нужна помощь с покупкой продуктов, то просто зайдите в приложение и найдите волонтеров в своем районе. Залогинившись в BlaBlaHelp через свой профиль в BlaBlaCar, пользователь автоматически повышает доверие к себе. Люди, которые используют BlaBlaHelp, чтобы получить помощь, увидят полный профиль помощника, включая его фотографию, отзывы, подключенный аккаунт Facebook и дату создания профиля на BlaBlaCar.

В BlaBlaCar отметили, что теперь пользователи платформы могут самостоятельно помочь людям, используя BlaBlaHelp, или же поделиться приложением с семьей, друзьями и теми, кто нуждается в помощи. При этом представители сервиса призвали не забывать о соблюдении правительственных рекомендаций по безопасной дистанции и профилактических средствах.

Загрузить мобильное приложение BlaBlaHelp можно по следующим ссылкам: iOS (App Store) и Android (Google Play).

Напомним, что в конце марта текущего года BlaBlaCar призвал отказаться от совместных поездок, за исключением случаев крайней необходимости.

Источник: BlaBlaCar