Black Myth: Wu Kong — два новых трейлера китайской экшен-RPG о царе обезьян (дата релиза до сих пор неизвестна)

Каждый август в течение последних двух лет китайский разработчик Game Science Studio выпускал новые демонстрации геймплея предстоящей ролевой игры Black Myth: Wukong. В пятницу студия поделилась новым восьмиминутным геймплейным трейлером и шестиминутным внутриигровым роликом.

Видео с процессом игры демонстрирует масштабирования NVIDIA DLSS на основе искусственного интеллекта. После года работы игровой процесс стал более плавным, при снижении частоты кадров.

Кинематографический трейлер предлагает новый взгляд на путешествие Вуконга на Запад. Пока сложно сказать, как показанная сцена впишется в общий сюжет, но Game Science создали увлекательную анимацию.

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Как и ранее, ни один из трейлеров не заканчивается датой выхода игры. Еще в 2020 году Game Science Studio заявила, что надеется выпустить Black Myth: Wukong на ПК и консолях к 2023 году.

Источник: Engadget