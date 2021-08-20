Игру Black Myth: Wukong перевели на новый движок Unreal Engine 5, она получит 4K, 60FPS, рейтрейсинг и т.д. [новый трейлер]

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Китайская геймстудия Game Science поделилась свежими новостями о своей первой игре Black Myth: Wukong, которая находится в разработке с прошлого года. Самое главное событие в судьбе новинки — переход с Unreal Engine 4 на новый движок Unreal Engine 5, который позволит интегрировать в игру все последние достижения геймдизайна, включая 4K/60FPS-картинку, DLSS, рейтрейсинг и другие эффекты.

Авторам игры удалось привлечь внимание таких монстров индустрии, как Epic Games и NVIDIA, которые уже пообещали свою поддержку в разработке. Этот факт должен существенно ускорить процесс доведения игры до релиза.

Чтобы показать прогресс в разработке, Game Science опубликовали свежий 12-минутный трейлер игры:

Напомним, что главный герой игры Black Myth: Wukong — Король Обезьян из книги Journey to the West, который согласно древним мифам умеет превращаться в различных животных и даже предметы, чтобы противостоять опасностям и исследовать окружающий мир.

Игра выйдет на ПК и, возможно, консолях следующего поколения, но пока даже предварительной даты релиза у игры Black Myth: Wukong все еще нет.

Источник: IGN, Game Science