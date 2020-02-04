BlackBerry снова мертва? TCL прекращает выпуск смартфонов BlackBerry





Похоже, пришло время окончательно попрощаться со смартфонами BlackBerry. Китайская компания TCL, владеющая правом на выпуск продукции BlackBerry Mobile, заявила, что намерена прекратить продажи смартфонов под брендом BlackBerry.

В понедельник, 3 февраля, на официальной странице BlackBerry Mobile в Twitter появилось сообщение о том, что TCL Communication прекратит продажу смартфонов BlackBerry с 31 августа 2020 года. Компания больше «не имеет права разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства под маркой BlackBerry». В сообщении также говорится, что TCL продолжит оказывать поддержку владельцам существующих аппаратов, включая гарантийное обслуживание, до 31 августа 2022 года (или в течение срока, установленного законодательством страны, где было приобретено устройство).

В декабре 2016 года TCL заключила соглашение с BlackBerry, и уже в следующем году вышел первый смартфон китайского производителя под канадским брендом – BlackBerry KeyOne, снискавший положительные отзывы. Он получил физическую QWERTY-клавиатуру и операционную систему Android. В дальнейшем линейка пополнилась ещё несколькими моделями смартфонов, но продажи были слабыми. Тем не менее ещё в прошлом году у BlackBerry Mobile были планы по выпуску смартфона с поддержкой 5G и, возможно, даже складного устройства.

Источник: Cnet