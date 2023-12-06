Новости WTF 06.12.2023 в 09:00 comment views icon

Блогер, который намеренно разбил самолет ради просмотров в YouTube и выдал это за аварию, получил полгода заключения

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Блогер, который намеренно разбил самолет ради просмотров в YouTube и выдал это за аварию, получил полгода заключения

Суд центрального округа Калифорнии приговорил ютубера к шести месяцам в федеральной тюрьме за умышленную авиакатастрофу, устроенною для просмотров в интернете. В мае этого года 30-летний Тревор Дэниел Джейкоб признал себя виновным в препятствовании федеральному расследованию инцидента после того, как предоставил ложные данные о местонахождении обломков и заявил, что причиной аварии стала неисправность двигателя.

По данным прокуратуры США, Джейкоб намеренно планировал катапультироваться со своего самолета и снять себя, прыгающего с парашютом на землю во время самостоятельного полета 24 ноября 2021 года. Несколько видеокамер были установлены на самолете перед взлетом. Они вместе с камерой на селфи-палке, которую держал Джейкоб после катапультирования, были использованы для записи снижения самолета и его падения в национальный лес Лос-Падрес.

Сообщив об «аварии» Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB) 26 ноября, Джейкоб согласился предоставить следователям NTSB координаты упавшего самолета и видеозаписи. Позже Джейкоб заявил, что не знал о месте аварии, несмотря на то, что 10 декабря он собрал обломки самолета  с помощью вертолета и выбросил их в мусорные баки вокруг аэропорта Ломпок. 23 декабря 2021 года на его YouTube-канал было загружено видео под названием «Я разбил свой самолет», демонстрирующее кадры аварии и приземления Джейкоба с парашютом, в рамках спонсорского соглашения о продвижении кошелька компании.

В ходе расследования прокуратура заявила, что Джейкоб, «скорее всего, совершил это преступление, чтобы спровоцировать информацию о себе в социальных сетях и новостях, а также получить финансовую выгоду», и подчеркнула, что нельзя терпеть такое поведение. Действия блогера потенциально могли повредить воздушному движению, имуществу или безопасности, а также национальному лесу.

Пилот разбил самолет ради просмотров в YouTube и может «сесть» на 20 лет

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Источник: The Verge

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