Пилот разбил самолет ради просмотров в YouTube и может «сесть» на 20 лет

В видео, набравшем более 4,1 млн просмотров на YouTube, американский пилот Тревор Джейкоб летит над национальным парком Лос-Падрес в Калифорнии 24 ноября 2021 года. Примерно через полторы минуты пропеллер самолета начал замедляться и полностью остановился. Выругавшись, Тревор выпрыгнул из самолета. Он снимал свой прыжок с парашютом и приземление в сухие ядовитые кусты с помощью селфи-палки, камеры летального аппарата сняли его крушение.

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После катастрофы летчик направился к месту падения самолета, чтобы забрать камеры и провел мучительный день в поисках выхода из пустыни. «Мне страшно, я в беде» — говорил он своим 100 тыс. подписчикам (которых сейчас уже более 140 тыс.). Однако следствие установило, что всё происходило несколько иначе, а стример лжесвидетельствовал.

Как всё было на самом деле

Через два дня Тревор Джейкоб сообщил об аварии в Национальный совет по безопасности транспорта (NTSB). Чиновники предупредили, что он несет ответственность за сохранение обломков для изучения агентством. Пилот согласился определить координаты места крушения, но через некоторое время заявил, что не в состоянии этого сделать.

Как выяснилось, Джейкоб просил друга предоставить ему вертолет, чтобы увезти обломки, препятствуя расследованию. Затем он рассеял их по мусорным бакам аэропорта Ломпок-Сити и окрестностей. В этих фактах он впоследствии признался. Также пилот не пытался запросить у Федеральной авиационной администрации (FAA) место для безопасной посадки самолета и не искал его сам. Более того, Джейкоб не пытался перезапустить двигатель и сразу выпрыгнул из самолета. Всё это нарушает федеральные авиационные правила и влечет серьезные последствия. В прошлом году FAA аннулировало его лицензию пилота.

Следствие

Данные указывают на то, что Тревор Джейкоб преднамеренно разбил свой самолет, а поломка двигателя была инсценирована. Он получил спонсорство неназванной компании и согласился продвигать ее кошелек в видео (однако ролик «Я разбил свой самолет» на YouTube не содержит таких данных).

Виновник происшествия заключил соглашение со следствием, в котором признал преднамеренное уничтожение обломков самолета и неоднократную ложь официальным лицам. Уничтожение и сокрытие улик с намерением воспрепятствовать федеральному расследованию, усугубленное лжесвидетельством, влечет максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы и возможного штрафа в размере до $250 тыс.

Джейкоб должен предстать перед судом в ближайшие недели. Министерство юстиции США сообщает, что Джейкоб пока официально не признал себя виновным. После первоначальной явки в суд на слушания по залогу будет назначено новое слушание по заявлению о признании вины. Если Джейкоб признает себя виновным, федеральный судья назначит слушание по приговору через несколько месяцев.

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Адвокат Джейкоба, Кери Кертис Аксель, прокомментировала ситуацию: «Тревор берет на себя полную ответственность за свою ошибку в суждении; он надеется преодолеть ее и использовать свой статус спортсмена мирового класса, предпринимателя и влиятельного лица, чтобы быть источником добра в обществе».

Из этих слов следует, что пилот не признаёт вину в инсценировке, но согласен с якобы неверной оценкой ситуации в полете. Ранее Министерство юстиции сообщало, что в соглашении он признал, что все это инсценировал и «намеревался заработать деньги с помощью видео».

Возможно, кроме следствия Джейкоб лгал и прессе. Он заявлял The New York Times:

«Я с радостью скажу, что не специально разбил свой самолет ради просмотров на YouTube». Пилот говорил, что понимает, почему люди думают, что он устроил аварию, но отверг обвинения, сказав: «Люди могут верить во что угодно».

Был ли инцидент полностью спланирован или имела место неверная оценка ситуации с нарушением всех возможных правил – ответит суд. Но шансы второго варианта невелики: эксперты, опрошенные прессой, склонны считать видео наигранным. Авиационный юрист Тимоти Лорангер разочарован сложившейся ситуацией: «Ни один разумный человек не станет управлять самолетом с намерением выпрыгнуть из него и позволить самолету просто улететь вдаль. Это противоречит всему, за что выступает пилот. Безопасность – превыше всего».

Источник: Ars Technica