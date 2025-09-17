Блогеров уже позвали на презентацию Steam Frame: никто не знает, что это будет, но есть предположения

Valve, похоже, готовится к презентации нового игрового устройства, однако не стоит ожидать выхода преемника Steam Deck. На это указывает свежая торговая марка под названием Steam Frame, которую зарегистрировала компания, а также загадочные посты известных блогеров и инфлюенсеров в соцсетях о поездке в Сиэтл.

Все это свидетельствует, что анонс может состояться уже в ближайшие дни или даже часы. Вероятно, речь идет о продолжении линейки устройств виртуальной реальности, в частности о развитии идей, заложенных в Valve Index 2020 года.

На Reddit пользователи уже собрали немало доказательств предстоящей VR-презентации Valve. В частности, несколько YouTube-авторов, специализирующихся на виртуальной реальности, подтвердили, что отправляются на северо-запад США. В то же время конкурент — компания Meta — готовится к своей ежегодной конференции Connect, которая состоится 17-18 сентября в Кремниевой долине. Но ряд инфлюенсеров уже сообщили, что не посетят это мероприятие, а вместо этого направятся именно в Valve в Белвью, штат Вашингтон. Стоит вспомнить, что последняя большая VR-презентация Valve Index в 2019 году также была синхронизирована с мероприятием Facebook для разработчиков.

Все это создает впечатление, что компания снова выбрала подобную стратегию: использовать момент проведения мероприятия конкурента для собственного громкого анонса. Если предположения оправдаются, Steam Frame получит значительный акцент на игровых возможностях и высококлассных технологиях виртуальной реальности. В то время как Meta во время Connect будет делать ставку на ИИ и очки, Valve, вероятно, стремится подчеркнуть собственную экспертизу именно в гейминге и VR-решении для энтузиастов.

Если компания действительно представит преемника Index, это может усилить ее позиции среди VR-решений премиум-класса и предложить игрокам новый уровень погружения в видеоигры.

