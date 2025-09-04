Новая консоль или VR? Valve зарегистрировала "интригующую" торговую марку Steam Frame

Valve интригует геймеров своей новой торговой маркой под названием Steam Frame. Документы намекают на некое игровое оборудование.

Регистрация прошла через USPTO, а сами формулировки указывают на несколько возможных направлений. Всего заявления охватывают две категории, но предположений в сети больше.

Первая касается «компьютерных игровых консолей для развлекательных игр; видеоигровых консолей; аксессуаров для видеоигр, а именно контроллеров для видеоигр». Вторая описывает «компьютерное оборудование; сетевое оборудование; компьютерную периферию; а также программное обеспечение для воспроизведения, обработки и потоковой передачи аудио, видео, данных, текста и мультимедийного контента».

Такие формулировки создали немало предположений. Некоторые предполагают, что Steam Frame — это обновленная версия Steam Machine, только уже как отдельная игровая консоль. Другие связывают его с VR-направлением Valve и гарнитурой Deckard. Она, по слухам, должна выйти в конце 2025 года. Еще один сценарий — это гибридная платформа, сочетающая консоль и VR-функции вместе с потоковой передачей мультимедиа. Пользователи указывали, что вполне возможен выпуск мини-ПК на SteamOS (которая успела перекочевать на другие приставки).

Упоминали и о Steam Deck. Valve уже подтвердила, что работает над преемником, но выпустит его лишь тогда, когда сможет обеспечить существенный рост производительности. Поэтому, некоторые инсайдеры не исключают, что Steam Frame может быть связан и с этой линейкой. Только за прошлый год Valve зафиксировала рост Steam Deck на 64% и самый большой год распродаж в истории, поэтому это направление перспективно.

Сейчас заявки находятся на рассмотрении, а сама Valve официально не комментировала, что именно стоит за названием Steam Frame.

Источник: Tweak Town