Крупные ритейлеры выступили за сохранение параллельного импорта в Украину

Национальные и международные ритейлеры написали открытое письмо Главе Верховной Рады и Премьер-министру Украины с просьбой принять законопроект, который обеспечит работу в стране параллельного импорта. Свои подписи под обращением оставили руководителя пяти компаний: «МЕТРО Кеш енд Кері Україна», «Ашан Україна Гіпермаркет», «Сільпо-Фуд», «Новус Україна» и «БІЛЛА Україна».

В письме они предлагают принять законопроект №4614 «Про внесення змін до митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України», в котором закрепляется международный принцип исчерпания прав на торговую марку и соответственно разрешается параллельный импорт товаров, который в нашей стране также часто называют «серым».

Напомним, что в украинском законодательстве сейчас нет чёткой формулировки, которая бы указывала на использование международного или национального принципа исчерпания прав на ТМ. Это приводит к тому, что Таможенный реестр объектов прав интеллектуальной собственности, который призван не допустить импорт подделок, используется некоторыми дистрибьюторами, вендорами и таможней для ограничения импорта оригинальной продукции. Это фактически приводит к ограничению конкуренции и к установке единых цен на товары, что особенно хорошо видно по рынку электроники в Украине. Исправить данную ситуацию должен законопроект №4614.

«Компания «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» всегда выступает за равные условия ведения бизнеса и упрощения легальной торговли. Поэтому, по нашему убеждению, параллельный импорт может стать действенным конкурентным инструментом, который изменит сегодняшнее положение вещей, когда украинские потребители вынуждены покупать товары только у «сертифицированных»/прямых дистрибьюторов по завышенным ценам, которые на самом деле монополизировали рынок. При модели параллельного импорта, потребители получат доступ к более низким ценам, что является отображением конкуренции и будет стимулировать предпринимательскую активность на рынке. В этой связи принятие законопроекта №4614 улучшит уровень конкуренции и обеспечит свободную торговлю оригинальными товарами на таможенной территории Украины» — комментирует обращение к Главе ВР и Премьеру Оливье Лангле, новый генеральный директор «МЕТРО Кеш енд Кері Україна».

Ниже приводим обращение ритейлеров полностью:

Голові Верховної Ради України

А.В. Парубію

Прем’єр-міністру України

В.Б. Гройсману

Щодо законопроекту 4614

Шановний Андрію Володимировичу!

Шановний Володимире Борисовичу!

Цим листом засвідчуємо Вам свою повагу та звертаємося до Вас з проханням звернути увагу на актуальні питання щодо дерегуляції спрощення зовнішньоекономічної діяльності та запровадження в Україні конкурентного економічного інструменту — паралельного імпорту.

Варто зазначити, що паралельний імпорт товарів — це ввезення оригінальних товарів, що вироблені власником бренда чи за його згодою, зі сплатою всіх митних платежів та додатків, які ввозяться паралельно з такими ж товарами, які імпортують виробники — правовласники та їх дистриб’ютори.

Станом на сьогодні в чинному законодавстві чітко не закріплено видову категорію принципу вичерпання прав інтелектуальної власності. Зміст принципу вичерпання прав зводиться до того, що правовласник з моменту випуску оригінального (брендованого) товару з нанесеною на нього торговельною маркою в цивільний оборот (на ринок) шляхом продажу втрачає своє виключне право забороняти третім особам використовувати торговельну марку у зазначений спосіб.

Таким чином, вказаний товар вільно циркулює в обігу без будь-яких обмежень та власник торговельної марки не може впливати на подальший перепродаж цього товару. Проте існують два діаметрально протилежні теоретичні підходи щодо того, в який момент Вичерпується це право: у момент першого продажу товару в будь-якій країні світу, незалежно від того, де такі товари були розміщені на ринку, або у момент, коли товар було завезено з дозволу правовласника до певної країни.

На початку 2017 року Кабінетом Міністрів України було зареєстровано проект Закону України від 23.01.2017 №5699 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності», яким пропонується закріпити в Україні міжнародний принцип вичерпання прав на торговельні марки.

Зараз зусилля та ресурси митних органів України спрямовані на протидію переміщенню товарів, які є об’єктами паралельного імпорту, тобто товарів, які були введені в цивільний оборот закордоном власником відповідних прав інтелектуальної власності, та які згодом імпортуються на внутрішній ринок України без його дозволу. Так, за даними Державної фіскальної служби України (надалі — ДФС) у 2017 році було здійснено 9698 призупинень митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності на підставі даних Митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності. З них лише у 14 випадках були відкриті адміністративні справи та в 1 забезпечено знищення контрафактних товарів. У результаті, митниці перевантажені відслідковуванням товарів, що є об’єктами паралельного імпорту та призупиняють митне оформлення оригінальних товарів, якщо їх ввезення здійснюється імпортерами, не зазначеними у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності.

Разом з тим профільними законодавством ЄС передбачено, що відслідковування паралельного імпорту винесено за межі процедури здійснення митних формальностей (розмитнення), зокрема, таке відслідковування не підпадає під дію Регламенту (ЄС) №608/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 року про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності (стаття 1(5)) та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) №1352/2013, яким встановлюються форми документів, передбачені Регламентом (ЄС) №608/2013.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншої сторони (надалі — Угода про асоціацію) Україна зобов’язана імплементувати в національне законодавство регламенти ЄС, пов’язані з митною справою протягом 3-х років з дати набрання чинності Угодою про асоціацію Додаток XV «Наближення митного законодавства»). Також приміткою 1 до пункту 2 ст. 250 Угоди про асоціацію встановлено: «Передбачається, що не повинно бути зобов’язань застосовувати такі процедури для імпорту товарів, введених на ринок іншої країни правовласником або за згодою правовласника».

З метою втілення зазначених вище положень, Кабінетом Міністрів України 06 травня 2016 року було подано до Верховної Ради України та зареєстровано проект закону України від №4614 «Про внесення змін до митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України». Мета законопроекту — забезпечити відповідність Положень Митного кодексу України, зокрема Розділу XIV «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України», положенням цих Регламентів ЄС у сфері інтелектуальної власності.

Законопроект №4614 також включено до Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони на 2018 — 2019 роки, яка була напрацьована і схвалена Кабінетом Міністрів України спільно з Верховною Радою України та Представництвом ЄС в Україні 28 лютого 2018 року.

Вважаємо, що підхід до функціонування митного реєстру об’єктів прав інтелектуальної власності потребує модернізації, з метою налагодження дієвої роботи митних органів, спрямованої на захист прав інтелектуальної власності, що полягає у боротьбі з контрафактними й піратськими товарами. У сьогоднішньому вигляді Митний реєстр об’єктів прав інтелектуальної власності суперечить принципам вільної конкуренції та перетворюється в інструмент для боротьби з монополізацією ринків різноманітних товарів в України з боку окремих суб’єктів господарювання.

Ми переконані в тому, що паралельний імпорт зможе стати дієвим конкурентним інструментом економіки нашої країни, що змінить сьогоднішній стан речей, коли українські громадяни змушені купувати товари у «сертифікованих» дистриб’юторів за завищеними монопольними цінами. За допомогою паралельного імпорту споживачі отримають доступ до якісних (брендованих) товарів за конкурентними цінами, а державний бюджет отримає додаткові надходження у вигляді сплачених мита та податків, що стане ознакою здорової конкуренції на ринку та стимулюватиме легальну підприємницьку діяльність в країні.

Очевидно що, прийняття законопроекту №4614 посилить конкуренцію, коли всі легальні імпортери, паралельно з правовласником або його представниками, будуть мати рівні можливості для імпорту оригінальних товарів в Україну, а також підвищить ефективність протидії переміщенню через митний кордон товарів, що порушують права інтелектуальної власності.

Важливим моментом є також те, що законопроект №4614 відображає позицію Світової організації торгівлі (СОТ) щодо лібералізації міжнародної торгівлі, усунення дискримінаційних перешкод та бар’єрів на шляху доступу товарів, зокрема приміткою (13) до ст. 51 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) передбачено: «Не повинно бути жодних зобов’язань застосовувати такі процедури до імпорту товарів, випущених на ринок в іншій країні власником права інтелектуальної власності або за його згодою, чи до транзитних товарів».

Підсумовуючи вищезазначене, звертаємось до Вас, шановні Андрію Володимировичу та Володимире Борисовичу, сприяти якнайшвидшому розгляду та прийняттю парламентом законопроекту №4614, оскільки він повністю відповідає економічним інтересам України, оскільки (і) стимулюватиме розвиток здорової конкуренції через виведення митних органів України з конкурентної боротьби, (іі) надасть змогу громадянам України отримати якісні товари за помірні ціни та (іі) наповнить державний бюджет новими надходженнями.

З повагою,

Олів’є Ланґле, Генеральний директор ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна»

Вікторія Луценко, Генеральний директор ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»

Юрій Лесько, Директор ТОВ «Сільпо-Фуд»

Марк Петкевич, Генеральний директор ТОВ «Новус Україна»

Оксана Мандзюк, Генеральний директор ПІІ «БІЛЛА Україна»