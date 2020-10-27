Блокировка Smart TV в «серых» телевизорах LG. Компания обещает «простое решение» владельцам существующих моделей





В середине октября появились неприятные известия о том, что владельцы умных телевизоров LG в Украине после грядущего обновления прошивки (выйдет 16 ноября) могут столкнуться с ограничением или полной блокировкой функциональности Smart TV. И вот сейчас мы получили официальный комментарий украинского подразделения LG. Если вкратце: компания призвала покупать технику в официальных магазинах-партнерах, а также пообещала простые пути решения проблемы.

Как и в случае недавней истории с телевизорами Samsung, проблема затрагивает только модели, произведенные LG для продажи в других странах, а не в Украине. То есть, речь о так называемых «серых» телевизорах, ввезенных в Украину неофициально.

«Техника LG, которая поступает на территорию Украины, облагается таможенными платежами и проходит обязательную сертификацию, чтобы соответствовать требованиям технических регламентов. Это является гарантией ее адаптации и

готовности к работе в Украине, а также подтверждает наличие гарантии от завода-

производителя и обслуживание официальными сервисными центрами. К сожалению, иногда телевизоры и другая техника поступает на территорию страны в обход этих правил. Неофициальная продукция не имеет специальной маркировки и сертификатов. Это

значит, что качество её работы в условиях определенных коммуникаций не проверено (например, в разных странах напряжение в сети отличается), она может быть не доукомплектована аксессуарами, не иметь инструкции на украинском языке и перевода панели управления, а набор программного обеспечения может быть неполным или локализирован для другой страны». Из заявления LG

В LG предостерегают пользователей от покупки неофициальной техники, обращая внимание на сопряженные с более низкой ценой риски и недостатки:

возможность некорректной работы с первого дня покупки;

отсутствие гарантии от производителя и возможности обслуживания официальным сервисом;

сбои в работе после официального обновления программного обеспечения;

сложности в покупке оригинальных деталей или аксессуаров;

отсутствие возможности вернуть деньги за товар в случае отзыва партии из обращения.

Чтобы сэкономить время и полноценно пользоваться услугами Smart TV, производитель рекомендует проверять технику на наличие знаков соответствия и воздержаться от необдуманной покупки товаров в непроверенных магазинах.

Как проверить телевизор на соответствие сертификату?

Согласно законодательству, бытовая техника, ввозимая на территорию Украины,

должна пройти государственную систему сертификации УкрСЕПРО, и получить соответствующую маркировку — Национальный Знак соответствия требованиям технических регламентов в виде трилистника. Это касается всех моделей телевизоров LG 2020 года. Маркировка наносится на заднюю панель телевизора, и обозначает, что устройство прошло необходимые лабораторные испытания и процедуры оценки. Кроме маркировки на задней панели указывается номер модели

телевизора.

Под блокировку могут попасть несертифицированные модели 2020 года следующих

серий:

OLED : CX, GX, WX, ZX.

: CX, GX, WX, ZX. NanoCell : NANO806, NANO866, NANO916, NANO956, NANO996, NANO906.

: NANO806, NANO866, NANO916, NANO956, NANO996, NANO906. UHD: UN8500, UN8100, UN7400, UN7390, UN7100.

В LG признают, что нередки случаи, когда продавцы осознанно вводят покупателя в заблуждение, продавая им несертифицированный товар.

Нынешним владельцам телевизоров, которые в будущем могут столкнуться с блокировкой, компания советует обращаться в клиентскую службу поддержки или сервисный центр LG. В заявлении производитель говорит о потенциальной возможности доукомплектации оригинальными элементами, которые необходимы для корректной работы, и устранении неполадок сотрудниками сервиса. В то же время в компании не уточняют, будет ли такая услуга бесплатной или же за разблокировку придется доплатить. Мы попросили компанию уточнить этот момент, но пока не получили ответа.