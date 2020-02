Пользователи жалуются на блокировку Smart TV в телевизорах Samsung. В компании объясняют это региональными ограничениями

Примерно две недели назад в сети (на форумах и в соцсетях) стали накапливаться сообщения о проблемах с некоторыми умными телевизорами Samsung 2018-2019 годов выпуска. Пользователи жаловались, что их устройства внезапно лишились функциональности Smart TV, превратившись из умных телевизоров в обычные. При этом на экране у всех отображалось служебное оповещение одинакового содержания: «This TV is not fully functional in this region» (ваш телевизор имеет ограниченную функциональность в данном регионе). Как оказалось, среди тех, кто столкнулся с этой неприятной ситуацией, оказались и пользователи из Украины — первоначально жалобы поступали из России, Беларуси и Молдовы.

Небольшая ремарка, прежде чем перейти к сути. Проблема затрагивает только модели, произведенные Samsung для продажи в других странах, а не в Украине. То есть, речь о так называемых «серых» телевизорах, ввезенных в Украину неофициально. И здесь стоит отметить две ключевые вещи: первая — Samsung ввел новые правила доступа к своей «умной платформе» в телевизорах еще в 2015 году, и вторая — «серые» продавцы давно перепрошивают телевизоры Samsung, чтобы обходить эти самые блокировки в отношении Smart TV. То есть, сама практика региональных ограничений функциональности, пускай и достаточно сомнительная, она не нова.

Ресурс AIN рассказал историю жителя Киева Антона Осыпа. Тот летом 2019 года купил умный телевизор Samsung в одном из интернет-магазинов. За модель Samsung QE55Q9FNA он заплатил 36 000 грн, тогда как в официальных дистрибьюторов цена была вдвое выше — 66 000 грн. С тех пор телевизор работал исправно, но в первых числах этого месяца Антон столкнулся с описанной в первом абзаце ситуацией. В официальной Facebook-группе «Samsung Украина» под публикации компании многие пользователи делятся своими рассказами о блокировке их устройств.

ITC.ua обратился к Samsung Electronics Украина за официальным комментарием. Приводим его ниже полностью:

«Функция Smart Hub \ Smart TV может работать на телевизорах, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов в соответствии с действующими в этих государствах и регионах технических стандартов и законодательных требований. На таких устройствах, которые были ввезены в Украину, функция Smart Hub \ Smart TV не могла быть доступной без осуществления специальных модификаций телевизоров в результате вмешательства в программное обеспечение на сервисном уровне, изменения установленных заводских настроек в так называемом «сервисном меню», доступ к которому закрыт производителем для потребителей. Использование в Украине таких устройств запрещено действующими техническими регламентами, поэтому это исключает возможность для производителя гарантировать их корректную работу, доступность всех функций, а также сервисное обслуживание. Кроме того, часть сервисов, реализованных через Smart Hub, имеет лицензионные ограничения в зависимости от региона. Информация о том, что доступность функций зависит от региона, указана в инструкции. Телевизоры, соответствующие техническим регламентам и законодательным требованиям, в полном наименовании модели заканчиваются на латинские буквы UA, и именно это является достаточным идентификатором, чтобы как можно быстрее отличить модели. Например, полный код модели QE65Q67RAUXUA, в котором код заканчивается на UA, указанный на заводском стикере на задней крышке телевизора и на маркировочной этикетке на упаковке». пресс-служба Samsung Electronics Украина.

По всем вопросам идентификации устройств в Samsung советуют обращаться в службу поддержки Samsung Electronics по номеру телефона: 0-800-502-000 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов).

Кроме того, дополнительную информацию по вопросам технической поддержки можно найти на сайте Samsung в соответствующем разделе.

С чем конкретно связана новая волна сообщений, учитывая, что ограничения действуют с 2015 года, остается только гадать (как вариант, с выходом очередного обновления). Как бы там ни было, пользователи сложа руки не сидели и в сети уже есть инструкции, как снять блокировку через смену региона в сервисном меню, в которое можно попасть с помощью комбинации кнопок на пульте. Впрочем, это работает далеко не для всех и некоторым помогает только платная замена платы. Стоит учитывать, что любые манипуляции с сервисным меню могут привести к неполадкам в работе устройства и могут повлиять на условия гарантийного обслуживания.