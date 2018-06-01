Bloomberg: Apple не покажет на WWDC 2018 ни одного нового устройства

В апреле сообщалось, что для анонса новых смартфонов iPhone компания Apple впервые с премьеры iPhone 4 в 2010 году может выбрать конференцию разработчиков WWDC 2018, которая открывается в этот понедельник, 4 июня. Новые данные, полученные Bloomberg от хорошо знакомых с планами Apple информаторов, указывают на то, что никаких новых iPhone (в особенности iPhone SE 2) на WWDC 2018 не покажут. Более того, на этом мероприятии Apple не сделает ни одного анонса аппаратной новинки.

По данным Bloomberg, конференция WWDC 2018 целиком и полностью будет посвящена новой операционной системе iOS 12 и другим программным продуктам.

Само обновление iOS 12 будет сфокусировано на повышении производительности и улучшении системы безопасности мобильных устройств Apple. То есть, никаких принципиальных изменений в интерфейсе или новых функций оно не принесет. Хотя некоторые улучшения планируются. Главным изменений должен стать набор инструментов, разрабатываемый в рамках инициативы Digital Health. Сама по себе инициатива призвана дать пользователю больше возможностей для контроля и распределения времени, которое он тратит на использование устройства в целом и работу с каждым приложением в частности. Это звучит знакомо, поскольку то же самое мы недавно видели в новой ОС Android P.

Также в рамках пленарного доклада, открывающего конференцию, Apple расскажет о новой версии платформы дополненной реальности ARKit 2.0, которая принесет новый режим, который станет своего рода универсальным мультиплеером для игр дополненной реальности на iOS. Да, пользователи смогут играть в ту или иную игру, находясь в одном окружении. Другая возможность ARKit 2.0 позволит привязывать виртуальные предметы к реальному месту на постоянной основе. То есть, оставив виртуальное яблоко на кухонном столе, пользователь сможет найти его там же спустя какое-то время. Все эти нововведения ARKit 2.0 должны стать прелюдией перед запуском очков дополненной реальности Apple AR. Последние ожидаются в 2020 году, а возможно и раньше.

Публикация Bloomberg подтверждает, что Apple действительно готовит обновление линейки MacBook Pro и 12-дюймового MacBook, а также более доступную модель на смену нынешнему MacBook Air. Также в разработке находится новый iPad Pro с функцией распознавания лиц Face ID и обновленные часы Watch с безрамочным экраном более крупного размера. Но все эти новинки пропустят WWDC 2018 и будут представлены позже в этом году.

Источник: Bloomberg