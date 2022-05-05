Bloomberg: Apple переманила ветерана автомобильной индустрии Дези Уйкашевич для разработки своего электромобиля

В течение нескольких лет циркулируют слухи о разработке Apple собственного электромобиля (и даже что он будет на базе BMW i3). Но никаких подтверждений не было. Однако издание Bloomberg сообщило, что купертинский гигант нанял ветерана автомобильной промышленности с 31-летним опытом работы Дези Уйкашевич. Она покинула Ford, где она была директором Ford Global Automotive Safety Engineering Office. Она начала свою карьеру в автокомпании в далеком 1991 году.

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Однако Уйкашевич до сих пор указана на веб-сайте Ford как часть команды. Какова будет ее роль в Apple остается загадкой. Но Уйкашевич отвечала за «текущую и будущую стратегию программы безопасности (включая автономные транспортные средства), разработку корпоративных правил, разработку расширенной стратегии, действия на местах и ​​соблюдение безопасности».

Когда впервые появились новости об электромобиле Apple, Tesla была одним из немногих, если не единственным, производителем автомобилей, которые вложили значительные средства в свою продукцию. С тех пор Tesla представила Model 3, Model Y, Semi и другие.

Ранее ходили слухи, что электромобиль Apple может дебютировать уже в 2025 году. Есть и другие, в которых называют 2028 год.