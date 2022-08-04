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Bloomberg: Blizzard отменила мобильный спинн-офф World of Warcraft после трех лет разработки и распустила команду из 100+ разработчиков

Bloomberg: Blizzard отменила мобильный спинн-офф World of Warcraft после трех лет разработки и распустила команду из 100+ разработчиков

Blizzard и NetEase упразднили мобильную игру по вселенной World of Warcraft, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Над проектом под кодовым названием Netptune работали в течение трех лет и задумывался он как мобильный спинн-офф MMORPG, прежде чем разногласия по условиям финансирования привели к прекращению сотрудничества. По замыслу разработчиков действие игры развернулось бы в Азероте, однако в другую эпоху, чем в оригинальной World of Warcraft.

После закрытия проекта китайская NetEase распустила команду из более 100 человек, работавшую над Netptune. В то же время, позиции в других подразделениях получила лишь часть разработчиков.

Интересно, что Blizzard упразднила проект именно сейчас, когда компания пытается закрепиться на мобильном рынке с оригинальными проектами. Также можно вспомнить, что за последние несколько месяцев это не первая игра за франшизой World of Warcraft, которую постигла печальная судьба — недавно СМИ сообщали об отмене неанонсированного проекта Blizzard с кодовым названием Orbis, который по механикам напоминал Pokémon GO. Якобы над ним работали около четырех лет.

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В мае Blizzard анонсировала мобильный Warcraft Arclight Rumble — условно-бесплатная экшен-стратегию (она должна выйти до конца 2022 года), а в июне вышла Diablo Immortal, чья сомнительная модель монетизации, похоже, совсем не помешала популярности проекта.

Diablo Immortal — новый мобильный хит, но не без проблем. Мнение

  • Blizzard и NetEase являются старыми партнерами, они сотрудничают с 2008 года. NetEase помогала с разработкой Diablo Immortal, взяла себя поддержку и издательство в КНР таких игр Blizzard, как Hearthstone и World of Warcraft, и является акционером Overwatch League Blizzard, которому принадлежат права на Shanghai Dragons.

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