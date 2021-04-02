Bloomberg: Epic Games планирует привлечь 1,7 миллиарда долларов, часть суммы может уйти на суд с Apple и Google





Компания Epic Games ведёт переговоры о привлечении $1,7 млрд. Это примерно в 2 раза больше, чем в прошлом году. При этом стоимость бизнеса оценивается примерно в $28 млрд, заявляют источники, знакомые с ходом обсуждения.

Компания уже привлекла финансирование на сумму более $1 млрд, но окончательная сумма привлекаемых средств ещё не определена. По словам источников, капитал поступает в основном от паевых инвестиционных фондов и других крупных институциональных инвесторов, многие из которых уже являются спонсорами компании. Представитель Epic отказался от комментариев.

Компания Epic Games была основана Тимом Суини в начале 1990-х годов. Она выпустила несколько популярных игр, включая популярную Fortnite, игровой движок Unreal Engine, запустила магазин цифровой дистрибуции игр. Почти 10 лет назад Суини продал 40% акций Epic Games китайской компании Tencent Holdings Ltd. Epic Games заявила в августе прошлого года, что она привлекла $1,78 млрд при оценке в $17,3 млрд. Она приобрела несколько стартапов, в том числе создателя игры Fall Guys, в которой во время пандемии коронавируса наблюдался всплеск игроков.

Люди, знакомые с ходом переговоров, заявили, что среди спонсоров последнего раунда финансирования были фонды, управляемые Fidelity Investments, Franklin Templeton и T. Rowe Price Group Inc. Часть привлекаемых средств, скорее всего, пойдёт на оплату услуг юристов, так как Epic Games ведёт судебные баталии с Apple и Google по обвинениям в антиконкурентном поведении.

Источник: bloomberg