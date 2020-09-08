Epic Games попросила суд заставить Apple вернуть Fortnite в App Store, так как отсутствие игры привело к непоправимому ущербу (-60% активных iOS-игроков)





Когда-нибудь по мотивам противостояния Epic Games и Apple снимут сериал (надеемся, это сделает третья сторона, а не Apple TV+), так как стороны постоянно предпринимают нетривиальные шаги, не давая затухать интересу со стороны публики. Несмотря на то, что очередное заседание запланировано на 28 сентября, Epic Games вновь обратилась к суду с очередной просьбой.

Как нетрудно догадаться, Epic Games снова попросила суд «заставить» Apple вернуть королевскую битву Fortnite обратно в App Store. Интересно, что компания уже просила суд запретить удалять Fortnite из App Store и удалять или деактивировать уже установленное приложение Fortnite с устройств на iOS. Однако тогда суд отказался удовлетворить эту просьбу, так как компания должна была понимать на что идет, нарушая договоренности с Apple.

Apple прокомментировала данную просьбу утверждением о том, что компания сама сознательно и целенаправленно нанесла ущерб игрокам и разработчикам и теперь просит суд вмешаться и исправить ситуацию, которую по большому счету сама и создала.

Today we asked the Court to stop Apple’s retaliation against Epic for daring to challenge its unlawful restrictions while our antitrust case proceeds. This is a necessary step to free consumers and developers from Apple’s costly, anti-competitive control. https://t.co/r2XxhitjMp — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) September 5, 2020

В первый раз Epic Games напирал на то, что удаление Fortnite приносит вред деловой репутации компании, однако в этот раз юристы решили использовать новый довод — нанесение «непоправимого ущерба». В новом иске на 182 страницы компания отметила, что количество активных игроков (daily active users) на платформе iOS снизилось на 60% с момента, когда Fortnite удалили из магазина.

Для королевской битвы платформа iOS является крупнейшей — 116 млн зарегистрированных пользователей из 350 млн суммарной аудитории, то есть практически треть. При этом 63% игроков Fortnite на iOS играют в игру исключительно на данной мобильной платформе, без использования ПК и консолей, соответственно, их потеря не может компенсироваться другими устройствами.

В Epic Games опасаются, что длительное отсутствие Fortnite на iOS может привести к тому, что iOS-пользователи потеряют интерес к игре и никогда снова не вернутся в нее, даже если впоследствии ее возвратят в App Store. Суд пока никак не ответил на данный запрос.

Напомним, что недавно Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store, так что теперь разработчик не сможет загружать в магазин обновления и новые игры. В конце августа в Fortnite стартовал новый сезон, но для iOS и Mac он недоступен из-за конфликта Epic Games и Apple.

Источник: The Verge