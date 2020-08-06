В ходе недавнего раунда Epic Games привлекла $1,78 млрд и теперь оценивается в $17,3 млрд
Компания Epic Games раскрыла подробности недавнего раунда финансирования — разработчик онлайн-шутера Fortnite и семейства игровых движков Unreal Engine привлек $1,78 млрд, включая $250 млн от Sony. В результате сделки оценка компании достигла $17,3 млрд.
Еще в 2018 году, когда Fortnite только начинал набирать популярность, Epic Games оценивалась в $8 млрд, а в 2012-м — $825 млн.
Кроме Sony в недавнем раунде приняли участие Baillie Gifford, Fidelity Management & Research Company, Lightspeed и Venture Partners. Подробные данные о размере доли каждой из сторон сделки не раскрываются.
Суммарно за последние годы Epic привлекла больше $1,83 млрд, включая $330 млн от Tencent.
Источник: Epic Games