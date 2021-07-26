Bloomberg: Face ID появится во всех Mac, iPhone и iPad «в ближайшие пару лет»





Марк Гурмэн из Bloomberg поделился очередными прогнозами касательно планов Apple на ближайшие годы. Инсайдер отметил, что в скором времени компания оснастит Face ID компьютеры Mac и абсолютно все iPhone и iPad (включая iPhone SE и модели iPad без приставки Pro).

«Я считаю, что конечной целью Apple является внедрение Face ID во все свои основные устройства. Если бы это было возможным, Apple уже отказалась бы от Touch ID. Но его пришлось оставить по нескольким причинам. Для iPhone SE и обычных iPad это более дешевая альтернатива, позволяющая компании сократить расходы, но при этом обеспечить высокий уровень безопасности. Что касается ноутбуков Mac, их крышка дисплея является слишком тонкой для установки датчика глубины», — отмечает Гурмэн.

Журналист верит, что «камера, встроенная в экран, позволит Apple дифференцировать более дорогие устройства, которые будут лишены выреза в верхней части дисплея». К слову, инсайдер Мин-Чи Куо ранее сообщал, что уже в линейке iPhone 2022 года Apple откажется от «челки», а фронтальная камера будет расположена в небольшом круглом отверстии.

Это не в первый раз, когда мы слышим о том, что Apple стремится внедрить Face ID в Mac. В бета-версии macOS Big Sur были обнаружены отсылки к камере TrueDepth, что может свидетельствовать о работе компании в этом направлении.

Источник: 9to5mac