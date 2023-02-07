Утечка GTA 6 не нанесла ущерба бизнесу Take-Two, но компания готовится к экономии и незначительному сокращению персонала – глава компании

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зелник прокомментировал ситуацию с утечкой материалов игры GTA 6, которая произошла осенью прошлого года. Руководитель не обеспокоен тем, что утечки могут повлиять на бизнес. Но в недавнем интервью ресурсу IGN он назвал это событие «эмоциональным вопросом», а также сосредоточился на влиянии на разработчиков, работающих над игрой.

«Мы действительно очень серьёзно относимся к утечкам, и они разочаровывают всех нас, это действительно огорчает и расстраивает команду», — сказал он. «Однако с точки зрения бизнеса это не влияет на нас. Но как личные и эмоциональные вопросы, они затрагивают наши команды».

Тем не менее на сотрудников Take-Two Interactive может повлиять экономическая ситуация. Компания отчиталась о финансовых результатах деятельности по итогам работы в предыдущем квартале, и они оказались хуже предварительных ожиданий. Сумма чистых заказов составила $1,38 млрд, хотя ожидания составляли $1,41 млрд. Take-Two Interactive готовится принять меры по сокращению расходов, которые, по её прогнозам, позволят сэкономить около $50 млн в год. В том числе, сокращение расходов окажет влияние на персонал компании.

Штраус Зелник заявил, что увольнения не являются «планом». В то же время он отметил, что, хотя массовых увольнений он не ожидает, некоторые рабочие места могут быть сокращены, а компания «не гарантирует пожизненную занятость».

В Take-Two Interactive отмечают, что отклонение от прогнозных показателей и плановое снижение расходов являются результатом «макроэкономических условий». Они привели к тому, что потребительские расходы были направлены на более известные франшизы блокбастеров и игры, которые были в продаже.

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Компания также опубликовала обновлённую информацию о продажах двух своих крупнейших игр: Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2. GTA 5 превысила отметку в 175 млн проданных копий – за минувший квартал было продано ещё около 5 млн копий. Это была третья самая продаваемая игра в США в 2022 году по объёму продаж и вторая самая продаваемая игра в Steam в прошлом году. Red Dead Redemption 2 за квартал разошлась тиражом в 4 млн копий, а общий объём продаж достиг уровня 50 млн копий.

Источник: IGN