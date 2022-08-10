Rockstar с GTA 6 стремится задать новые творческие стандарты для серии, игровой индустрии и всего рынка развлечений

Будущий GTA 6 никак не избежать сравнений с предыдущей частью и по совместительству второй наиболее продаваемой игрой всех времен GTA V, однако Rockstar, похоже, это ничуть не пугает, поскольку студия хочет сделать из новой части известного на весь мир криминального боевика эталон для «серии, игровой индустрии и всего рынка развлечений». Об этом во время недавнего квартального отчета сообщил глава Take-Two Штраус Зельник.

В конце прошлого месяца много шума наделал материал Джейсон Шрайер из Bloomberg с подробностями разработки GTA VI — в нем, среди прочего, было подтверждение, что в игре (впервые за всю историю франшизы) появится грабельный женский персонаж и им станет девушка-латиноамериканка.

Во время Штрауса Зельника подтвердил, что перед разработчиками GTA 6 стоит задача выйти на принципиально новый уровень.

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«Поскольку разработка следующей игры в серии Grand Theft Auto продолжается, команда Rockstar Games полна решимости снова внедрить новые креативные стандарты для серии, игровой индустрии всего рынка развлечений, как это до сих пор происходило с предыдущими ключевыми релизами» Штраус Зельник, главный исполнительный директор, Take-Two Interactive

Большинство того, что мы слышали о предстоящей новой GTA — это слухи и предположения, хотя, если отталкиваться от этого, нам предстоит существенное изменение подхода. Недавно Rockstar Games основательно обновила свою корпоративную культуру — уменьшила разницу в оплате труда между разработчиками-женщинами и разработчиками-мужчинами, которая существует за кулисами. Также руководство обязалось не игнорировать и ответным образом реагировать на откровенно нетолерантно оскорбительные шутки над меньшинствами и маргинальными группами. После этого появились логические предположения, что сексуальная объективизация женщин и трансфобных шуток, присущие предыдущим частям, уйдут в прошлое.

По некоторым слухам, Rockstar целится с GTA 6 в 2025 год. В то же время, Джейсон Шрайер из Bloomberg ранее сказал, что в следующем году можно не ждать.

По предварительным данным, местом действия GTA 6 выступит выдуманное Майами с миром, который будет постоянно расширяться со временем, добавляя новые города, которые игроки смогут исследовать. В то же время на сюжет и создание героев разработчиков вдохновила нашумевшая история пары пресловутых преступников — Бонни и Клайда.

Кстати, во время недавнего отчета Rockstar также обнародовала обновленную статистику продаж GTA V и они уже перевалили за 170 млн. Как думаете, будет ли более 200 млн до выхода GTA 6?