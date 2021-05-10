Bloomberg: Sony предупредила инвесторов, что дефицит PlayStation 5 не закончится до 2022 года

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Комментируя проблему дефицита PlayStation 5 в феврале Джим Райан, заявил, ситуация начнет улучшаться во второй половине 2021 года. Однако финансовый директор Sony Хироки Тотоки недавнем отчете с инвесторами предупредил, что дефицит PS5, вероятнее всего, не закончится до 2022 года, несмотря на увеличение поставок, рассказали на условиях анонимности информаторы Bloomberg.

«Я не думаю, что спрос упадет в этом году, даже если мы отгрузим ощутимо больше устройств в этом году и соберем больше PlayStation 5 к следующему году. Мы попросту не в состоянии догнать спрос. Мы продали более 100 миллионов единиц PlayStation 4, и, учитывая нашу долю на рынке и репутацию, падение спроса представляется мне крайне маловероятным событием» Хироки Тотоки, финансовый директор Sony

Ранее DigiTimes сообщало, что Sony готовится к выпуску модифицированной PlayStation 5 на новом 6-нм процессоре AMD — ее производство стартует во втором или третьем квартале 2022-го. И это скорее будет новая ревизия PS5, а не потенциальная PS5 Slim.

На конец марта 2021 года Sony отгрузила 7,8 миллиона PlayStation 5, тогда как результат PlayStation 4 за аналогичный период составил 7,6 миллиона единиц. В то ж время Sony рассчитывает, что в текущем фискальном году (завершится 31 марта 2022 года) PS5 превзойдет по поставкам PS4, которая за аналогичный период разошлась тиражом 14,8 миллиона единиц.