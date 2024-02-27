Bloomberg: США используют искусственный интеллект для «нацеливания» авиаударов

Если у вас возникал вопрос, когда военные начнут разворачивать искусственный интеллект на поле боя, то вот ответ.

Bloomberg пишет, что США уже использует алгоритмы компьютерного зрения, чтобы идентифицировать точные цели для сброса бомб. Недавно технологию использовали для более 85 авиаударов в миссии на Ближнем Востоке.

Взрывы, которые слышали в некоторых частях Ирака и Сирии 2 февраля, «уничтожили или повредили ракеты, хранилище беспилотников и операционные центры среди других целей» и были частью запланированного ответа администрации Байдена на январскую атаку беспилотника в Иордании, из-за которой погибли трое военнослужащих США. Правительство обвинило в нападении боевиков, которых поддерживает Иран.

«Мы использовали компьютерное зрение, чтобы определить, где могут быть угрозы», — сказала Шуйлер Мур, главный технический офицер Центрального командования США.

Алгоритмы компьютерного зрения, которые использовались во время вышеупомянутых авиаударов, были разработаны в рамках Project Maven — программы, запущенной еще в 2017 году для стимулирования автоматизации в Министерстве обороны.

Использование ИИ для определения целей, кажется уже стало тенденцией — но несколько тревожной. В конце прошлого года сообщалось, что Израиль использует подобную технологию, чтобы определить цели для сброса бомб в Газе. По словам официальных лиц страны, израильская программа может определить до 200 целей всего за 10-12 дней.

«7 октября все изменилось. Мы немедленно переключились на гораздо более высокий оперативный темп, чем раньше», — сказала Мур, добавив, что американским войскам удалось «достаточно плавно перейти» к использованию Maven после года цифровых учений.

В то же время Мур отметила, что каждый шаг предложенный искусственным интеллектом все еще проверяется людьми.

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