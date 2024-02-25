Украинские дроны получат искусственный интеллект немецкой компании Helsing

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и CEO Helsing GmbH Гундберт Шерф подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны. Helsing – немецкая компания, которая разрабатывает программное обеспечение и интегрирует искусственный интеллект в оборонные технологии.

Это стало результатом конференций по совместному производству вооружений, которые проходили в Украине, а также в Вашингтоне в прошлом году. Сейчас украинское правительство активно работает с европейскими странами и ищет партнеров в разработке технологий для вооружений.

«Впереди еще ряд конференций такого масштаба, как в Вашингтоне, где присутствовали спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, а также министр обороны США Ллойд Остин, производители и другие знаковые люди. Мы готовим много сюрпризов. Я напомню, что о совместном производстве вооружений договаривались Владимир Зеленский и Джо Байден», — руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Компания Helsing является партнером с Rheinmetall с 2022 года, а также сотрудничает с министерством обороны Германии. В Украине компания работает с 2022 года. Меморандум имеет целью усиление украинских оборонных технологий и внедрение ИИ в БПЛА украинского производства.

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Источник: Андрей Ермак

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