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Bloomberg: Take-Two, владелец студии Hangar 13, уволил 50 разработчиков после отмены крупного проекта

Bloomberg: Take-Two, владелец студии Hangar 13, уволил 50 разработчиков после отмены крупного проекта

Дочерняя компания Take-Two – студия Hangar 13, ответственная за Mafia III и Mafia: Definitive Edition, несколько недель назад осталась без своего лидера Хейдена Блэкмана. А сейчас было подтверждено, что компания перенесла волну увольнений. По данным Kotaku и Bloomberg, около 50 разработчиков были уволены из студии в рамках реструктуризации. 

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Представитель Take-Two 2K ​​подтвердил увольнение, но не сообщил, сколько сотрудников сократили.

«2K полностью отдана будущему Hangar 13, поскольку студия переживает сложный, но в конечном счете перспективный переходный период. Чтобы убедиться, что наши ресурсы отвечают требованиям целей, мы внесли некоторые изменения, которые привели к сокращению должностей и увольнению некоторых коллег. Эти решения всегда сложны. Мы делаем все возможное, чтобы работать с сотрудниками, чтобы найти им новые роли в других проектах и ​​командах в 2К».

В сообщении также добавляют, что некоторые сотрудники студии задействованы в проектах Take-Two. 

После новостей об уходе глава Hangar 13 Ник Бейнс разослал письмо сотрудникам, в котором указывается, что он скоро будет с командой, чтобы ответить на любые вопросы о настоящем и будущем компании.

Как добавляют другие источники, решение об уходе было принято вскоре после отмены игры под кодовым названием Mosaic. Hangar 13 разрабатывает две игры. Одна из них – новая часть Mafia под кодовым названием Nero. Вторая – симулятор тенниса под названием Hummer.

Следует отметить, что хотя владельцы студии и уверяют, что Hangar 13 все еще активен, нельзя отрицать, что она не издала успешные игры: Mafia III не оправдала ожиданий, а Mafia: Definitive Edition не стала хитом.


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