Mafia: Definitive Edition. Дела семейные





Оригинальная Mafia: The City of Lost Heaven поражала кинематографичностью происходящего, драматизмом и великолепно воссозданной атмосферой США времен Великой депрессии. К сожалению, постарела игра очень плохо и получать от нее удовольствие сейчас, через без малого два десятилетия после выхода, могут лишь ностальгирующие фанаты.

Mafia: Definitive Edition Жанр Action-adventure, TPS

Платформы Windows/PlayStation 4/Xbox One

Разработчики Hangar 13

Издатель 2K

Сайт, Steam, Epic Games Store

Неудивительно, что ремейк лучшей части трилогии поклонники встретили с воодушевлением, опасения вызывали разве что разработчики — нельзя сказать, что Hangar 13 показали себя с лучшей стороны во время работы над третьей частью. Сейчас, впрочем, можно с уверенностью сказать, что опасения были напрасны. По большей мере.

С точки зрения сюжета перед нами воссозданная до мелочей и дополненная история вчерашнего таксиста Томми Анджело, волею случая оказавшегося втянутым в разборки между двумя мафиозными кланами и вынужденного примкнуть к одному из них ради спасения собственной шкуры. Дальше события развиваются по той же самой канве, что и восемнадцать лет назад, никаких неприятных сюрпризов, можем выдыхать с облегчением. Томми начнет постигать азы гангстерского дела с избиения нарушающей порядок уличной шпаны, помотается по городу, собирая дань для дона, примет участие в контрабанде алкоголя и, завоевав доверие семьи, станет продвигаться по карьерной лестнице, пока однажды, восемь лет спустя, не окажется за одним столом с копом, который охотился на него все это время. Все как и раньше, только диалоги были расширены и переозвучены, что позволило лучше раскрыть характеры персонажей и их мотивацию, с той же целью были изменены акценты в некоторых сценах, несколько эпизодов, в том числе вызывающая испанский стыд постельная сцена с Сарой, были вырезаны полностью и это однозначно пошло игре на пользу. Простой пример — в начальной сцене уже не Томми бежит в замызганное кафе на встречу с детективом Норманом, где неуверенно мямлит о том, в какой заднице он оказался, а Норман приходит к потенциальному информатору за сведениями. Томми же, пусть и в бегах, чуть ли не вальяжно разваливается за столом и с ощутимой горечью в голосе рассказывает полицейскому о своих “подвигах”. Или же взять ту самую сцену в борделе, в оригинале главный герой попросту не смог выстрелить в проститутку, а вот в Definitive Edition он отпускает девушку, предварительно запугав ее до полусмерти. Кого-то из фанатов оригинала может раздосадовать такая перемена характера, однако новый, более резкий Томми попросту лучше вписывается в картину происходящего, а Эндрю Бонджорно в его роли оказывается на две головы выше Майкла Сорвино из The City of Lost Heaven. То же самое касается и остальных действующих лиц, но в несколько меньшей степени, экранного времени у них все-таки не так много.

Ну что ж, с сюжетом все хорошо, перейдем ко второму слону, на котором стоит Mafia, к атмосфере, за которую во многом отвечает визуальный ряд. Модифицированный Illusion Engine с поставленной перед ним задачей справляется практически на отлично — Лост Хэйвен впечатляет архитектурой, сиянием неоновых вывесок и вниманием к деталям, автомобили радуют глаз плавностью форм и блеском хромированных деталей, да и персонажи выглядят убедительно, за вычетом некоторых огрехов анимации движений. Днем отдаленные объекты все еще оказываются несколько пересвеченными, давний фетиш Hangar 13, хоть и не так чрезмерно, как это было в Mafia 3, зато ночью, да еще и в дождь город предстает во всей своей красе. Из динамиков звучат Кэб Кэллоуэй, Джанго Рейнхардт и Дюк Эллингтон, по старому саундтреку если и скучаешь, то совсем немного.

Несмотря на то что Лост Хэйвен трудно назвать компактным городом, открытый мир в Mafia: Definitive Edition — не более чем иллюзия. Структурно игра построена точно также, как оригинал, а значит, она линейна. В основном разработчики позволяют игроку самому определиться с тем, как добраться из точки А в точку В, но довольно часто удаление от заранее обозначенного маршрута будет наказываться провалом миссии и загрузкой с контрольной точки. Плохо ли это? Да не особо, если учесть, что перед нами сюжетно-ориентированная игра, однако незнакомым с The City of Lost Heaven любителям песочниц стоит иметь в виду, что ни необязательных заданий, ни всевозможных дополнительных активностей а-ля GTA здесь практически нет. Впрочем, к этому мы еще вернемся, а пока поговорим об игровом процессе.

И тут у меня новости, которые могут огорчить хардкорных фанатов — Definitive Edition стала ощутимо проще, так что играть рекомендуется исключительно на классическом уровне сложности, в противном случае вы столкнетесь с изобилием патронов и аптечек, картонными врагами, слишком аркадным поведением автомобилей и полицией, игнорирующей нарушения скоростного режима и правил дорожного движения. К появившейся в игре стрельбе из-за укрытия можно относиться по-разному, я, например, не являюсь большим поклонником этой механики, но будем откровенны, выскакивания из-за углов как в оригинальной игре в 2020 смотрелись бы еще хуже. Арсенал клана Сальери не особо впечатляет — ножи, биты, коктейли Молотова, гранаты, тройка пистолетов, Спрингфилд M1903 и его снайперская модификация, помповый Ремингтон, обрез и обязательный Томми-ган. Причем количество носимого оружия и боезапаса к нему строго ограничено в угоду реализму.

К сожалению, даже на классическом уровне сложности противники, которых, к слову, стало значительно больше, интеллектом не блещут и либо поливают Томми свинцом из-за ближайшего укрытия, либо прут на него во весь рост. Каждый второй гангстер носит при себе коктейль молотова и обязательно сообщает о том, что собирается метнуть его, буквально приглашая выбить горящую бутылку из рук метким попаданием. Копы, в свою очередь, умеют вызывать бесконечные подкрепления, но при этом быстро прекращают погоню, стоит игроку оторваться от преследователей и ненадолго скрыться из виду. Кстати, о погонях: даже в режиме симулятора автомобили управляются на порядок проще, чем раньше, ощущение того, что ты сидишь за рулем узкоколесного четырехметрового мастодонта, все еще присутствует, но “симулятором” это назвать сложно.

Впрочем, большинство озвученных претензий актуальны лишь для ветеранов первой Mafia, остальные игроки вряд ли сочтут их значимыми и скорее обратят свое внимание на баги, которые в игре, к сожалению, присутствуют. В основном они минорны и не особо портят впечатление — однажды мне пришлось перезапустить миссию с контрольной точки из-за глюка сюжетного персонажа, второй раз Томми, неудачно споткнувшись о клумбу, провалился сквозь текстуры, несколько раз враги застревали в стенах, раздражая своими криками. Ничего смертельного и все еще лучше того состояния, в котором вышла третья часть, хотя я и затаил обиду на разработчиков из-за невозможности завершить коллекцию секретных авто — отыскав гараж с последней машиной, я получил достижение, но вместо футуристичного Manta Prototype меня в нем ждало случайное авто с улицы.

И здесь мы, собственно, подходим к вопросу о том, чем заняться в игре после прохождения кампании. Да, собственно, ничем, кроме сбора журналов и выполнения пары секретных миссий, наградой за которые станут новые костюмы и автомобили, что, конечно, здорово, но не несет в себе особого смысла, ведь других активностей в игре нет. И это немного обидно: добрая треть карты остается никоим образом не задействована ни во время прохождения кампании, ни после ее завершения. Томми может добрых десять минут ехать к стоящему на отшибе особняку и, добравшись до него, услышать, как внутри ругается семейная пара, плачет ребенок или играет радио, но больше делать там абсолютно нечего, за пределами городской черты игра не считает нужным даже модели неигровых персонажей отрисовывать. Опять-таки, Mafia: Definitive Edition — игра сюжетная, и пост-гейм в ней вроде бы и не обязателен, но было бы приятно.

Definitive Edition предыдущих частей серии выходили довольно спорными, получилось ли на этот раз? Более чем, к игре возникло несколько вопросов, но главной задачей было заново рассказать историю Томми Анджело, и с ней Hangar 13 справились.