Boeing говорит, что миссия Starliner «идет хорошо» — несмотря на то, что два астронавта застряли на МКС

Первый коммерческий космический корабль Boeing Starliner с экипажем остается на Международной космической станции без подтвержденной даты возвращения. Boeing сейчас проводит контроль повреждений.

Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс полетели на космическом корабле Boeing Starliner 5 июня после серии технических задержек. Они должны были остаться в космосе от 8 до 10 дней. Однако через 12 дней после прибытия экипажа Boeing отложил возвращение корабля до 26 июня.

В пятницу было объявлено о еще одной задержке. Компания заявила, что ей нужно дополнительное время, чтобы запланировать два выхода в открытый космос и оценить проблемы на борту после пяти утечек гелия. Boeing говорит, что задержки не считаются ошибкой: «Это тестовый полет. Миссия все еще продолжается, и она идет хорошо». Представитель компании сообщил, что она расширила миссию, чтобы собрать больше данных об утечках гелия.

Гелиевые системы и двигатели расположены в служебном модуле космического корабля, который выбрасывается и сгорает в атмосфере во время приземления, что препятствует проведению анализа неисправностей на Земле. Сейчас утечки устранены и не представляют опасности для возвращения астронавтов, четыре из пяти двигателей корабля работают нормально.

В Boeing говорят, что новая дата возвращения будет определена после второго выхода в открытый космос 2 июля. Экипаж не имеет необходимости немедленно покидать станцию: на орбите есть много запасов, а график работы станции относительно открыт до середины августа.

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Источник: Busines Insider

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