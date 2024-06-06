Космический корабль Boeing Starliner впервые стартовал с астронавтами на борту. Но (опять!) произошла утечка гелия

После почти 20 лет планирования, разработок, испытаний и задержек космический корабль Boeing Starliner совершил первый пилотируемый старт и направил астронавтов к МКС в рамках испытательной миссии Crew Flight Test (CFT). Старт ракеты Atlas V с капсулой Starliner состоялся 5 июня в 17:52 по Киевскому времени.

На борту космического корабля находились астронавты испытатели NASA Барри «Бутч» Уилмор и Суни Уильямс. Стыковка с МКС запланирована на 19:15 (по Киеву) 6 июня. Затем астронавты проведут на борту станции 8 дней, проводя серию тестов и испытаний капсулы, необходимых для сертификации. Миссия CFT ориентирована на тщательную проверку Starliner перед сертификацией космического корабля для более длительных миссий. Уильямс и Уилмор выполнят несколько полетов на ручном управлении, будут тестировать сценарии чрезвычайных ситуаций, таких как потеря связи или питания, а также проведут много анализов, чтобы будущие экипажи Starliner знали, чего ожидать.

Следует отметить, что этому старту предшествовало несколько неудач. Изначально миссия CFT была запланирована на 6 мая. Но эта попытка была отменена примерно за два часа до запуска, когда члены команды заметили «гудение» клапан на верхней части Atlas V. Чтобы устранить неисправность, пришлось откатывать ракету с площадки к объекту вертикальной интеграции. Эти работы отложили запланированный старт до 17 мая. Но потом возникла другая проблема — небольшая утечка гелия в одном из двигателей в сервисном модуле Starliner.

Команда миссии проанализировала утечку и ее потенциальные последствия и в конце концов признала это незначительной проблемой, одобрив CFT к запланированному запуску 1 июня. Однако попытка 1 июня была прервана за несколько минут до взлета из-за неисправности источника распределения электроэнергии в наземном оборудовании. Команда миссии заменила неисправное оборудование, настроив CFT на этот запуск, которой наконец успешно состоялся.

Хотя и в этот раз не обошлось без проблем. Во время разговора с наземными диспетчерами в среду днем Уилмор сказал, что на данный момент испытательный полет Starliner «просто прошел без проблем». Но когда экипаж готовился к ночной смене, на капсуле появились две новые утечки гелия в сервисном модуле. Таким образом, три из восьми гелиевых коллекторов Starliner теперь имеют признаки утечки. Астронавтам пришлось вручную закрыть клапаны на коллекторах, в которых обнаружили утечки уже в полете. В то же время коллектор, об утечке на котором было известно до запуска, будет оставаться открытым.

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Несмотря на эти проблемы, аппарат сохраняет возможность маневрировать. По словам Стива Стича, руководителя коммерческой программы NASA, перед тем, как согласовать запуск с известной утечкой гелия, инженеры определили, что космический корабль Starliner может справиться еще с четырьмя утечками гелия, даже если существующая утечка ухудшится. В текущей конфигурации с двумя закрытыми гелиевыми коллекторами, 6 из 28 двигателей системы управления реакцией космического корабля будут выключены. Капсула имеет возможность работать с подгруппой двигателей, и инженеры Boeing считают, что «гелиевая система остается безопасной для полета».

Если дальше все пойдет хорошо с CFT, Starliner доставит свой первый экипаж астронавтов к МКС примерно на шесть месяцев, возможно, уже в 2025 году.

Источник: space, arstechnica

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