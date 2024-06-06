Космический корабль Boeing Starliner впервые стартовал с астронавтами на борту. Но (опять!) произошла утечка гелия

После почти 20 лет планирования, разработок, испытаний и задержек космический корабль Boeing Starliner совершил первый пилотируемый старт и направил астронавтов к МКС в рамках испытательной миссии Crew Flight Test (CFT). Старт ракеты Atlas V с капсулой Starliner состоялся 5 июня в 17:52 по Киевскому времени.
На борту космического корабля находились астронавты испытатели NASA Барри «Бутч» Уилмор и Суни Уильямс. Стыковка с МКС запланирована на 19:15 (по Киеву) 6 июня. Затем астронавты проведут на борту станции 8 дней, проводя серию тестов и испытаний капсулы, необходимых для сертификации. Миссия CFT ориентирована на тщательную проверку Starliner перед сертификацией космического корабля для более длительных миссий. Уильямс и Уилмор выполнят несколько полетов на ручном управлении, будут тестировать сценарии чрезвычайных ситуаций, таких как потеря связи или питания, а также проведут много анализов, чтобы будущие экипажи Starliner знали, чего ожидать.
Следует отметить, что этому старту предшествовало несколько неудач. Изначально миссия CFT была запланирована на 6 мая. Но эта попытка была отменена примерно за два часа до запуска, когда члены команды заметили «гудение» клапан на верхней части Atlas V. Чтобы устранить неисправность, пришлось откатывать ракету с площадки к объекту вертикальной интеграции. Эти работы отложили запланированный старт до 17 мая. Но потом возникла другая проблема — небольшая утечка гелия в одном из двигателей в сервисном модуле Starliner.
Команда миссии проанализировала утечку и ее потенциальные последствия и в конце концов признала это незначительной проблемой, одобрив CFT к запланированному запуску 1 июня. Однако попытка 1 июня была прервана за несколько минут до взлета из-за неисправности источника распределения электроэнергии в наземном оборудовании. Команда миссии заменила неисправное оборудование, настроив CFT на этот запуск, которой наконец успешно состоялся.
Хотя и в этот раз не обошлось без проблем. Во время разговора с наземными диспетчерами в среду днем Уилмор сказал, что на данный момент испытательный полет Starliner «просто прошел без проблем». Но когда экипаж готовился к ночной смене, на капсуле появились две новые утечки гелия в сервисном модуле. Таким образом, три из восьми гелиевых коллекторов Starliner теперь имеют признаки утечки. Астронавтам пришлось вручную закрыть клапаны на коллекторах, в которых обнаружили утечки уже в полете. В то же время коллектор, об утечке на котором было известно до запуска, будет оставаться открытым.
Несмотря на эти проблемы, аппарат сохраняет возможность маневрировать. По словам Стива Стича, руководителя коммерческой программы NASA, перед тем, как согласовать запуск с известной утечкой гелия, инженеры определили, что космический корабль Starliner может справиться еще с четырьмя утечками гелия, даже если существующая утечка ухудшится. В текущей конфигурации с двумя закрытыми гелиевыми коллекторами, 6 из 28 двигателей системы управления реакцией космического корабля будут выключены. Капсула имеет возможность работать с подгруппой двигателей, и инженеры Boeing считают, что «гелиевая система остается безопасной для полета».
Если дальше все пойдет хорошо с CFT, Starliner доставит свой первый экипаж астронавтов к МКС примерно на шесть месяцев, возможно, уже в 2025 году.
Источник: space, arstechnica
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