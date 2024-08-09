Boeing задерживает высадку на Луну: «неквалифицированные сотрудники и низкое качество»

Согласно новому отчету генерального инспектора космического агентства, программа NASA по разработке новой верхней ступени для ракеты Space Launch System отстает от графика на семь лет и значительно превышает бюджет. Кроме главного вывода, отчет содержит интересную информацию о главном подрядчике проекта, компании Boeing, и ее плохом контроле качества.

Exploration Upper Stage, более мощная вторая ступень для ракеты SLS, которая дебютировала в конце 2022 года, NASA рассматривает как ключевую часть своей программы Artemis по возвращению людей на Луну. Текущий план предусматривает использование этого узла начиная со второй посадки на Луну в рамках миссии Артемида IVкоторая запланирована на 2028 год. В терминах NASA обновленная версия SLS известна как Block 1B.

Однако по многим причинам, в том числе неготовность посадочных модулей на Луну, оборудования Lunar Gateway, новой передвижной стартовой башни и т.д., NASA вряд ли удержит эту дату. Теперь, согласно отчёт, к этому перечню можно добавить вторую ступень ракеты.

«Мы обнаружили ряд проблем, которые могут помешать готовности SLS Block 1B к миссии Artemis IV, включая неадекватную систему управления качеством Boeing, эскалацию расходов и графиков, а также недостаточную прозрачность прогнозируемых расходов на Block 1B», — говорится в отчете, подписанном заместителем генерального инспектора NASA Джорджем А. Скоттом.

В отчете есть удивительные подробности о методах контроля качества Boeing на сборочном заводе в южной Луизиане, где изготавливается верхняя часть ракеты. Федеральные наблюдатели направили компании Boeing огромное количество «запросов на корректирующие действия».

«Согласно данным представителей отдела безопасности и гарантии полетов в NASA и представителями DCMA в Мичуде, проблемы с контролем качества Boeing в основном вызваны недостаточным опытом аэрокосмического производства. Отсутствие обученной и квалифицированной рабочей силы увеличивает риск того, что подрядчик будет продолжать производить детали и компоненты, которые не соответствуют требованиям NASA и отраслевым стандартам», — говорится в отчете.

Отсутствие квалифицированной рабочей силы привело к значительным задержкам программы и увеличению расходов. Согласно новому отчету, «неудовлетворительные» сварочные работы привели к тому, что топливные баки не соответствовали спецификациям, что непосредственно привело к семимесячной задержке программы.

Генеральный инспектор НАСА был достаточно обеспокоен контролем качества, чтобы рекомендовать космическому агентству ввести финансовые штрафы для Boeing за несоответствие. Однако заместитель помощника администратора NASA Кэтрин Кернер отказалась это сделать.

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«NASA интерпретирует эту рекомендацию как указание ввести штрафные санкции за пределами контракта. В контракте уже есть санкции, которые создают финансовые последствия за несоблюдение стандартов контроля качества».

Отчет предполагает, что расходы на разработку Block 1B достигнут $5,7 млрд до его окончательного запуска — на $700 млн больше, чем оценка стоимости NASA от декабря прошлого года. Что касается верхней ступени, NASA в 2017 году прогнозировало расходы на разработку в $962 млн. Однако новый отчет говорит, что она фактически будет стоить $2,8 млрд — втрое больше.

Однако увеличение расходов не отразится на Boeing, поскольку по схеме «расходы плюс» контракт покрывает все расходы Boeing, а также комиссию. Это может объяснить, почему программа развития, которая изначально должна была быть завершена в 2021 году, скорее всего, не будет завершена до 2028 года.

Пока же система запуска прекрасно работает, существуют гораздо, гораздо более дешевые верхние ступени, которые можно использовать, чтобы вывести космический корабль Orion на лунную орбиту: например, надежный и уже готовый Centaur V от United Launch Alliance. Благодаря Starship и New Glenn NASA вскоре будет иметь две очень мощные коммерческие сверхтяжелые ракеты.

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Источник: Ars Technica

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