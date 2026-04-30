banner
Новости Кино 30.04.2026

Боевик с Киану Ривзом перезапустят как сериал на AMC

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Бойовик з Кіану Рівзом перезапустять як серіал на AMC

Медиакомпания AMC Global Media расширяет свою линейку проектов и делает ставку на знакомые бренды. Один из главных анонсов — сериальное продолжение культового боевика «На гребне волны» 1991 года, где в свое время сыграли Киану Ривз (Джонни Юта) и Патрик Суэйзи (Бодхи).


Новый проект с тем же названием уже получил ориентир по дате выхода — премьеру планируют на 2027 год. Над первым сезоном уже работают: сценарии пишут, а съемки планируют начать в Австралии позже в этом году.

Сериал не продолжит историю старых героев напрямую. События развернутся через 25 лет после фильма и сосредоточатся на новой команде грабителей. Они будут иметь связь с легендарной бандой Ex-Presidents, которая стала центральной частью сюжета оригинала. Таким образом авторы хотят сохранить дух рискованных ограблений и экшна, который сделал фильм популярным.

За сценарий и продюсирование отвечает Дэйв Калстайн. Режиссером и исполнительным продюсером станет Шейн Блэк, известный по работам «Смертельное оружие», «Поцелуй навылет» и «Железный человек 2». Шоураннером выступит Крейг Сильверстайн, который работал над «Поворот: Шпионы Вашингтона», «Пантеон» и «Перси Джексон и Похититель молний». К команде также присоединился Грег Никотеро — давний участник франшизы «Ходячие мертвецы«, а также продюсер Брайан Уиттен.


Запуск сериала «На гребне волны» вписывается в более широкую стратегию AMC: компания активно развивает как классическое телевидение, так и стриминговые сервисы, среди которых AMC+, Shudder и Acorn TV. Сочетание известных франшиз и новых адаптаций должно привлечь как давних фанатов, так и новую аудиторию.

Точной даты релиза пока не назвали, но ориентир на 2027 год уже дает понимание, когда ждать премьеру.

Спецпроекты
Источник: screenrant

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить