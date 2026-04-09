Marvel готовится закрыть сюжетную дыру, которая тянется еще с эпохи сериалов Netflix. Речь идет о судьбе способностей одного из героев — историю, которую не объясняли с 2018 года.





Как все начиналось

Телевизионная вселенная Marvel на Netflix стартовала в 2015 году с сериала «Сорвиголова» / Daredevil. Впоследствии появились «Джессика Джонс» / Jessica Jones, «Люк Кейдж«/ Luke Cage и «Железный Кулак» / Iron Fist. Позже этих героев объединили в «Защитники» / The Defenders. Отдельный спиноф получил и «Каратель» / The Punisher.

В 2019 году это направление закрыли. Но герои постепенно вернулись в MCU. Например, Чарли Кокс снова сыграл Мэтта Мердока в «Человек-паук: Домой пути нет» / Spider-Man: No Way Home, а также в сериалах «Женщина-Халк: Адвокат» / She-Hulk и «Эхо» / Echo. Винсент Д’Онофрио вернулся как Уилсон Фиск в «Соколиный Глаз» / Hawkeye и «Эхо».





Большое возвращение Защитников

Теперь историю продолжает «Сорвиголова: Рожденный заново» / Daredevil: Born Again. Сериал уже получил второй сезон и вернул знакомых персонажей: Карен Пейдж, Фогги Нельсона, Ванессу и Карателя.

Второй сезон также возвращает Кристен Риттер в роли Джессики Джонс — впервые с 2019 года.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Судя по фото со съемочной площадки, в третьем сезоне могут появиться сразу все Защитники. Речь идет о Майке Колтере (Люк Кейдж) и Финне Джонсе (Дэнни Рэнд / Железный Кулак). Официального подтверждения пока нет, но такой шаг выглядит логичным.

Сюжет движется к большому противостоянию между силами Фиска и уличными героями Нью-Йорка. Как именно Защитники впишутся в историю — пока неизвестно, но масштаб конфликта явно растет.

Но самое интересное в истории возвращения этих супергероев — это история Дэнни Рэнда. Во втором сезоне сериала «Железный Кулак» он отказался от своих сил и передал их Коллин Винг. Но в финале сезона герой снова использует силу. В сцене в Японии он заряжает оружие энергией Чи и даже применяет ее в обеих руках. Это намекает, что он стал сильнее, чем раньше.

Проблема в том, что сериал не получил третий сезон. Поэтому Marvel так и не объяснила несколько главных вопросов: как он вернул свои способности, и почему его сила изменилась.

Третий сезон «Сорвиголова: Рожденный заново» дает Marvel шанс закрыть эту сюжетную линию. После восьми лет паузы фанаты могут наконец получить ответ.

Итак, Marvel постепенно сшивает старые истории с новым MCU. Возвращение Защитников дает шанс закрыть давние сюжетные пробелы и сделать вселенную более целостной.





Источник: screenrant