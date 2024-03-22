Более 40% украинцев не могут распознать текст, созданный ИИ — опрос Kantar Украина

Февральский опрос Kantar Украина свидетельствует о том, что украинцы активно следят за развитием ИИ — почти 79% респондентов знают, что это такое, однако только 29% использовали технологию на практике.

Наибольший опыт использования ИИ у молодежи в возрасте 18-29 лет (41%) и жителей столицы (37%).

В то же время доля украинцев, которые имели опыт использования ChatGPT выросла: 33% против 26% в апреле 2023 года. Самые высокие показатели использования чат-бота OpenAI так же у молодежи в возрасте 18-29 лет (47%), киевлян (46%) и лиц, которые характеризуют свое материальное положение как выше среднего (41%).

Также по сравнению с апрелем 2023 выросла доля и тех, кто пользовался сервисами создания изображений на основе искусственного интеллекта (13% против 10% в апреле 2023). Для трети пользователей Chat GTP скорее развлечение, чем надежный источник информации.

Когда речь заходит об искусственном интеллекте, прежде всего, у украинцев возникают следующие ассоциации:

Технологическое развитие — 35%

Будущее — 35%

Стремительно развивается — 33%

Интересно — 31%

Удобно — 25%

Актуально — 23%

Полезно — 21%

Потеря рабочих мест/ обесценивание профессии — 18%

Положительное отношение — 16%

Ведет к деградации человека — 15%

Между тем более 40% респондентов выразили сомнение, что могут распознать текст, написанный ChatGPT или другой программой на основе ИИ, и еще 38% затруднились с ответом. В то же время 20% украинцев утверждают, что могут распознать текст, который написан программой на основе искусственного интеллекта, а не человеком.

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Более трети опрошенных полностью доверяют или доверяют тексту, сгенерированному искусственным интеллектом (34%). В то время как 25% не согласны с этим утверждением и не доверяют тексту, если он написан ChatGPT или другой программой на основе искусственного интеллекта, а не человеком.

В то же время участники опроса скептически относятся к идее называть искусством то, что создает ИИ. Так, картины, созданные ИИ, не считают настоящим искусством 38% опрошенных, а с тем, что музыка, сгенерированная ИИ, не имеет отношения к искусству соглашаются 35% респондентов.

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