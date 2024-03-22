Новости Технологии 22.03.2024 в 12:08 comment views icon

Более 40% украинцев не могут распознать текст, созданный ИИ — опрос Kantar Украина

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Февральский опрос Kantar Украина свидетельствует о том, что украинцы активно следят за развитием ИИ — почти 79% респондентов знают, что это такое, однако только 29% использовали технологию на практике.

Наибольший опыт использования ИИ у молодежи в возрасте 18-29 лет (41%) и жителей столицы (37%).

В то же время доля украинцев, которые имели опыт использования ChatGPT выросла: 33% против 26% в апреле 2023 года. Самые высокие показатели использования чат-бота OpenAI так же у молодежи в возрасте 18-29 лет (47%), киевлян (46%) и лиц, которые характеризуют свое материальное положение как выше среднего (41%).

Понад 40% українців не можуть розпізнати текст, створений ШІ — опитування Kantar Україна

Также по сравнению с апрелем 2023 выросла доля и тех, кто пользовался сервисами создания изображений на основе искусственного интеллекта (13% против 10% в апреле 2023). Для трети пользователей Chat GTP скорее развлечение, чем надежный источник информации.

Когда речь заходит об искусственном интеллекте, прежде всего, у украинцев возникают следующие ассоциации:

  • Технологическое развитие — 35%
  • Будущее — 35%
  • Стремительно развивается — 33%
  • Интересно — 31%
  • Удобно — 25%
  • Актуально — 23%
  • Полезно — 21%
  • Потеря рабочих мест/ обесценивание профессии — 18%
  • Положительное отношение — 16%
  • Ведет к деградации человека — 15%

Между тем более 40% респондентов выразили сомнение, что могут распознать текст, написанный ChatGPT или другой программой на основе ИИ, и еще 38% затруднились с ответом. В то же время 20% украинцев утверждают, что могут распознать текст, который написан программой на основе искусственного интеллекта, а не человеком.

Онлайн-курс Pyton.
Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця.
Приєднатися

Более трети опрошенных полностью доверяют или доверяют тексту, сгенерированному искусственным интеллектом (34%). В то время как 25% не согласны с этим утверждением и не доверяют тексту, если он написан ChatGPT или другой программой на основе искусственного интеллекта, а не человеком.

В то же время участники опроса скептически относятся к идее называть искусством то, что создает ИИ. Так, картины, созданные ИИ, не считают настоящим искусством 38% опрошенных, а с тем, что музыка, сгенерированная ИИ, не имеет отношения к искусству соглашаются 35% респондентов.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить