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«Хватит на сегодня роликов». YouTube напомнит, когда надо ложиться спать

«Хватит на сегодня роликов». YouTube напомнит, когда надо ложиться спать

«Хватит на сегодня роликов». YouTube напомнит, когда надо ложиться спать


Не так давно Google взялась за «Цифровое благополучие» (Digital Wellbeing) — в рамках этой инициативы в 2018 году было создано немало инструментов, призванных помочь пользователям проводить меньше времени за экраном телефона и в интернете. Одной из таких функций является инструмент, который позволяет устанавливать периодичность напоминаний о необходимости отвлечься от просмотра роликов в YouTube. Сейчас, в условиях самоизоляции, пользователи стали проводить еще больше времени за гаджетами. Реагируя на новые вызовы, разработчики YouTube добавили новую функцию, напоминающую пользователю о том, что пора заканчивать с просмотром роликов и ложиться спать.

Новая функция во многом идентична старой с установкой напоминаний о перерыве. Она позволяет установить время отображения напоминаний. Кроме того, пользователи вольны сами решать, хотят ли они, чтобы функция прерывала воспроизведения или давала досмотреть видео. Функция работает как будильник — с возможностью либо отложить напоминание на 10 минут, либо полностью его отключить.

Функция доступна в настройках аккаунта учетной записи пользователи. Если она вам нужна, просто перейдите к настройкам и найдите переключатель «Напомнить мне, когда пора спать». К слову, пользователи также могут устанавливать напоминания на мобильном устройстве, просто нажав на изображение своего профиля и открыв раздел «Время просмотра».

В YouTube также рассказали о популярности функции «Сделай перерыв» — с момента запуска  было зафиксировано более 3 миллиардов запросов.

Google уже выпустила обновление для Android и iOS, которое включает эту функцию. Как всегда, его распространение займет какое-то время (обычно до недели).

Источник: Google

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