«Хватит на сегодня роликов». YouTube напомнит, когда надо ложиться спать





Не так давно Google взялась за «Цифровое благополучие» (Digital Wellbeing) — в рамках этой инициативы в 2018 году было создано немало инструментов, призванных помочь пользователям проводить меньше времени за экраном телефона и в интернете. Одной из таких функций является инструмент, который позволяет устанавливать периодичность напоминаний о необходимости отвлечься от просмотра роликов в YouTube. Сейчас, в условиях самоизоляции, пользователи стали проводить еще больше времени за гаджетами. Реагируя на новые вызовы, разработчики YouTube добавили новую функцию, напоминающую пользователю о том, что пора заканчивать с просмотром роликов и ложиться спать.

Новая функция во многом идентична старой с установкой напоминаний о перерыве. Она позволяет установить время отображения напоминаний. Кроме того, пользователи вольны сами решать, хотят ли они, чтобы функция прерывала воспроизведения или давала досмотреть видео. Функция работает как будильник — с возможностью либо отложить напоминание на 10 минут, либо полностью его отключить.

Функция доступна в настройках аккаунта учетной записи пользователи. Если она вам нужна, просто перейдите к настройкам и найдите переключатель «Напомнить мне, когда пора спать». К слову, пользователи также могут устанавливать напоминания на мобильном устройстве, просто нажав на изображение своего профиля и открыв раздел «Время просмотра».

В YouTube также рассказали о популярности функции «Сделай перерыв» — с момента запуска было зафиксировано более 3 миллиардов запросов.

Google уже выпустила обновление для Android и iOS, которое включает эту функцию. Как всегда, его распространение займет какое-то время (обычно до недели).

Источник: Google