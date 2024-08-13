«S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» повертається на Xbox — відкриті передзамовлення та Discord-канал для запитань

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Компанія Microsoft відновила передзамовлення гри S.T.A.L.K.E.R. 2 на платформі Xbox, а розробники GSC Game World відкрили канал для спілкування з фанатами.

Microsoft відновила передзамовлення гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» на платформі Xbox після презентації Developer Deep Dive. Це знаменна подія для фанатів серії, адже компанія призупинила прийом передзамовлень після початку повномасштабного вторгнення в Україну та перенесення релізу на 2023 рік.

Розробники з GSC Game World також активізували спілкування з фанатами. На офіційному Discord-сервері студії знову запрацював канал ask_gsc, який закрили минулого року. Тепер гравці можуть надсилати свої запитання через спеціальну форму, а відповіді публікуватимуться в окремому каналі gsc-answers.

Microsoft пропонує три видання гри для передзамовлення. Стандартне видання коштує ₴1598, Deluxe Edition — ₴2148, а Ultimate Edition — ₴2890. Кожне видання має свій набір додаткового контенту та бонусів.

Консольна версія S.T.A.L.K.E.R. 2 підтримуватиме роздільну здатність 4K і частоту кадрів 60 FPS. Крім того, гравці зможуть використовувати клавіатуру та мишу на консолі, що є важливою опцією для шутерів від першої особи.

Гра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» вийде 20 листопада 2024 року на ПК, Xbox Series X та Series S.

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Нагадаємо, нещодавно на ігровій виставці в Китаї студія GSC Game World представила нову демоверсію S.T.A.L.K.E.R. 2. Журналісти IGN China отримали можливість випробувати гру протягом двох годин і поділилися своїми враженнями.

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