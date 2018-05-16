В марте Борисполь вырвался на третье место в рейтинге крупнейших аэропортов второй категории ACI Europe

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair, как известно, начнет летать в/из Украины только с 3 сентября, но по итогам первого квартала этого года международный аэропорт Борисполь смог подняться на четвертое место в рейтинге самых крупных аэропортов Европы ACI Europe. Сразу оговорим, что Борисполь занял четвертое место во второй категории аэропортов, обслуживающих 10-25 млн пассажиров. Достичь этого результата удалось благодаря росту пассажиропотока на 15,3% в годовом выражении.

Более того, если оценивать показатели столичного авиапредприятия только по итогам марта, то рост пассажиропотока еще выше – 21,1%. И это ставит Борисполь на третье место рейтинга ACI Europe.

Лидером данного рейтинга является аэропорт Анкары, как по итогам квартала (+41,3%), так и за месяц (+37,5%). На втором месте находится аэропорт Тель-Авива. Аэропорта Будапешта занимает третье место в рейтинге за квартал и четвертое по итогам марта. В рейтинге за квартал пятерку замыкает Аэропорт Измира, а за март – аэропорт Порту.

Всего за первый квартал 2018 года европейские аэропорты продемонстрировали рост пассажиропотока на 7,6%. Отдельно отмечается, что показатель привлечения с иностранных рынков трансферных пассажиров у аэропортов еврозоны улучшился на 6,2%, а у стран, которые не входят в зону ЕС (Non-EU) на целых 12,9%.

Источник: Международный аэропорт Борисполь