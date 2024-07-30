Босс NVIDIA говорит, что нам понадобятся всего три компьютера в будущем: для создания ИИ, моделирования ИИ и запуска ИИ

На нынешнем мероприятии Siggraph Дженсен Хуанг из NVIDIA час общался с Wired относительно NVIDIA, RTX и AI. Среди прочего он сказал, что в будущем для систем искусственного интеллекта понадобится втрое больше компьютеров.

Глава NVIDIA отметил, что мир искусственного интеллекта сейчас отходит от своей начальной фазы и движется к следующей, которую он назвал «корпоративной волной». После этого наступает «физическая волна». Он уточнил, что потребуются три компьютера: один для создания ИИ, другой для моделирования и совершенствования ИИ, и третий — для запуска самого ИИ.

«Это проблема трех компьютеров. Вы знаете, проблема трех тел, и она такая невероятно сложная, и мы создали три компьютера для этого».

Хуанг имел в виду ряд аппаратных и программных пакетов NVIDIA, начиная от серверов DGX H100 для создания ИИ, встроенных компьютеров Jetsen для симуляции ИИ, а также рабочих станций и серверов, использующих графические процессоры Omniverse и RTX для запуска ИИ.

Действительно ли понадобятся три компьютера для ИИ? Даже компании, которые действительно хотят интегрировать искусственный интеллект в свою основную деятельность, не могут не думать о потенциальной стоимости и сложности использования и оплаты трех уровней продуктов NVIDIA. Производитель аппаратных средств сейчас получает наибольшую выгоду от технологий искусственного интеллекта и хочет делать это в будущем, поэтому к подобным заявлениям стоит относиться критически.

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Источник: PC Gamer

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