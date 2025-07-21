Новости Игры 21.07.2025 comment views icon

Босс Ubisoft говорит, что в плохих продажах Star Wars Outlaws виновата франшиза «Звездные войны»

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Босс Ubisoft говорит, что в плохих продажах Star Wars Outlaws виновата франшиза «Звездные войны»

Все вокруг плохие — я д’Артаньян. Генеральный директор Ubisoft Ив Гильемо возложил вину за слабые продажи Star Wars Outlaws на сам бренд «Звездные войны».

На встрече с инвесторами его попросили прокомментировать результаты релиза, которые не впечатляют. Вместо того чтобы говорить о технических проблемах игры или качестве продакшена, он заявил, что игра вышла в «не лучшее время для франшизы».

«Outlaws вышла в тот момент, когда бренд, которому она принадлежала, переживал не лучшие времена», — сказал Гильемо.

Игра вышла в августе 2024 года, но якобы на фоне неоднозначных релизов во вселенной «Звездных войн» не смогла показать сильных результатов. По слухам, после провала Star Wars Outlaws Ubisoft потребовала от Steam убрать из открытого доступа графики с количеством игроков. Хотя за первый месяц было продано 1 млн копий за месяц — активность не впечатляла. Сейчас Ubisoft выпустила DLC к игре, но это точно не исправит ситуацию с низкой стоимостью акций компании.

Ответ Гильемо выглядит сомнительно еще и потому, что за год до того EA и Respawn успешно выпустили Star Wars Jedi: Survivor. В самой Outlaws критики указывали на слабый сюжет и недоработанные элементы геймплея.

Впрочем, бренд Star Wars действительно переживает не лучшие времена. Франшиза имеет немало неудачных проектов, но, например, «Андор» стал исключением за последние годы. В целом, обвинение вымышленной вселенной не объясняет всех проблем Ubisoft. Игровая механика, сценарий, оптимизация — все эти вещи остаются ответственностью разработчика, а не Йоды или штурмовика.

Источник: The Gamer

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