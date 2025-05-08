Новые серии «Андора» набрали 9,8/10 на IMDb — рекорд во вселенной «Звездных войн»

Новые эпизоды «Андора» от Disney Plus установили новую планку зрительского рейтинга — они получили оценку 9,8 из 10 на IMDb.

Это один из самых высоких рейтингов среди эпизодов во вселенной «Звездных войн». Такой оценки удалось достичь благодаря двум новым эпизодам второго сезона — восьмой («Кто ты?») и девятый («Добро пожаловать в восстание»). Сериал уверенно приближает нас к событиям фильма «Изгой один» — и это хорошо чувствуется по сценарным решениям.

Восьмой эпизод показывает, как ситуация накаляется до апогея — происходит ужасное событие Темных времен, когда Империя напала на мирных протестующих и убила их Массовые убийства — резня на Гормане — в конечном итоге приведут к публичному осуждению императора Палпатина и его режима.

В девятом эпизоде основное внимание уделяется Мон Мотми, которая произносит мощную речь в Сенате. Она открыто разоблачает преступления Империи, после чего Кассиан Андор вывозит ее из Корусанта на Явин 4. И понятно, что все это происходит не без приключений. Много действий и много напряжения, что и оценили зрители.

Фаны уже назвали восьмой эпизод «одним из лучших телевизионных эпизодов всех времен» и «абсолютно потрясающим». Но все же самый высокий рейтинг среди всех телевизионных историй по «Звездным войнам» до сих пор принадлежит анимационному финалу сериала «Войны клонов» — эпизоду «Победа и смерть», который имеет 9,9/10 на IMDb.

Новые серии «Андора» выходят каждую неделю на Disney Plus. Второй сезон уже успел показать, что может не просто держать уровень, но и показывать новые стандарты в рамках франшизы. Если два эпизода оценили очень высоко зрители, то сам сезон стартовал с 99% на Rotten Tomatoes и идеальными первыми отзывами.

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Источник: Games Radar