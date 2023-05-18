«Буду писать, что хочу». Илон Маск говорит, что готов терять деньги из-за своих противоречивых твитов

В интервью CNBC Илон Маск заявил, что не переживает из-за того, что его противоречивые публикации могут отпугнуть потенциальных клиентов Tesla или рекламодателей Twitter.

Курс PR-менеджмент для професіоналів Хочете перейти на стратегічний рівень та стати PR-директором? Звісно!

«Буду писать то, что хочу, и если я из-за этого буду терять деньги, то пусть», — сказал Маск.

Миллиардер на протяжении многих лет публикует в Twitter противоречивые заявления, не пренебрегая теориями заговоров и дискриминационными комментариями. В одном из недавних твитов Маск сравнил либерального миллиардера и спонсора Демократической партии Джорджа Сороса со злодеем из «Людей Икс‎» Магнето – евреем, пережившим Холокост.

«Он хочет уничтожить саму структуру цивилизации. Сорос ненавидит человечество», – написал Маск в понедельник.

Это не первая критика Илона в сторону Сороса (компания Soros Fund Management недавно сократила свою долю в Tesla), который также еврей и часто является об’єктом антисемитских нападок.

«Маск сравнивает Сороса с Магнето неслучайно; это реверанс вредным антисемитским тропам о еврейском глобальном контроле», – написал в Twitter Алекс Голденберг, аналитик Исследовательского института сетевой инфекции.

Министерство иностранных дел Израиля также заявило, что твиты Маска имели «антисемитский подтекст». Сам миллиардер возразил на это и назвал себя «просемитом».

Ранее Маск отличался тем, что публиковал и удалял твиты с Гитлером, вспоминал в публикациях Сталина и нелепо высказывался об Украине. В октябре миллиардер запустил опрос о «мире между Украиной и россией» — где, среди прочего, предложил отдать оккупантам Крым. Еще одно заявление Илона Маска касалось Революции Достоинства, которую тот обозвал «переворотом» в комментарии к обсуждению статьи американского профессора Джона Миршаймера (заявления которого нередко совпадают с российской пропагандой).

Курс EXCEL ДЛЯ БІЗНЕСУ. Вивчіть, як ефективно використовувати Excel у вашому бізнесі для збору, аналізу та візуалізації даних. Дізнатись про курс

Также Илон предлагал сделать Тайвань специальным административным районом Китая – в ответ тайваньские чиновники порекомендовали Илону «нанять политического советника».

Новая публикация Маска касалась массовой стрельбы в торговом центре Техаса, которая произошла в начале месяца. Твит содержал ссылку на заявления о том, что событие являлось частью «психологической операции». Один из стрелков был убит полицией и, как оказалось позже, высказывал мысли о превосходстве белой расы, имел нацистские татуировки (в том числе и свастику) и носил нашивку RWDS, отсылку к фразе «Right Wing Death Squad», которую используют экстремисты.

«Думаю, что связывать это со взглядами о превосходстве белой расы — ерунда…», — сказал Маск, добавив, что, по его мнению, нет доказательств того, что стрелок был сторонником этих взглядов.

С тех пор как Маск возглавил Twitter осенью прошлого года, социальная сеть начала резко терять прибыль от рекламы и контракты с рекламодателями. Бренды и компании были недовольны изменениями на платформе, а некоторые и ее новым владельцем. На прошлой неделе миллиардер представил свою преемницу на должности CEO Twitter — Линду Яккарино, рекламного директора NBCUniversal. Шаг, который некоторые рассматривают как попытку Маска активизировать рекламный бизнес в соцсети.